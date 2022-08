Coup d'oeil sur Hindsight, un petit bijou point'n click d'exploration narrative

Le développeur de Prune (sur Android et iOS en 2015), Joel McDonald, est de retour et signe Hindsight (à ne pas confondre avec le RPG Hindsight 20/20), sur PC et Switch, édité chez Annapurna Interactive, un jeu d’exploration narrative qui s’étend sur toute la vie d’une femme, de sa naissance à aujourd’hui, alors qu’elle tente de donner un sens à son existence. Revisitez la maison de son enfance, faites le tri dans ses affaires personnelles et franchissez les fenêtres de souvenirs perdus dans le temps.

Une histoire palpable et intime de la vie, nous allons découvrir pendant quelques heures la chronologie de la vie de Mary, le tout narré d'une manière très efficace.

Hindsight veut faire plus que raconter une histoire sur les hauts et les bas de la vie, il veut être une leçon pour valoriser les chapitres de notre passé et de notre vie, car nous écrivons notre propre livre avec une histoire que nous sommes les seuls à pouvoir raconter et dont nous sommes fiers. Ces histoires peuvent être racontées de différentes manières, mais une chose qui a un pouvoir absolu sur une simple pensée peut être une photographie ou un objet lié à un moment spécifique dans le temps. C'est là que Hindsight commence à poser la question qui fait avancer son histoire et son jeu : et si les objets physiques de la vie quotidienne, les possessions qui nous tiennent à cœur, étaient de véritables fenêtres sur le passé ?

Et si les objets physiques de tous les jours, les choses qu’on peut tenir en main, étaient de véritables fenêtres sur le passé ? Jetez un œil sur les souvenirs lointains et sur les futurs inconnus dans Hindsight. Dans Hindsight, vous devez ralentir et faire attention aux moindres petits détails oubliés. Rassemblez les pièces du puzzle et changez de point de vue, jusqu’à trouver la juste perspective pour plonger au cœur du passé. Les souvenirs et les rêves depuis longtemps oubliés s’entrechoquent. Attardez-vous autant que vous le souhaitez, mais tôt ou tard, vous devrez regagner le présent. Qu’allez-vous emporter ? Et qu’allez-vous abandonner ?

Mary reçoit malheureusement des nouvelles tragiques concernant un être cher. Lorsqu'elle retourne dans la maison où elle a grandi, elle redécouvre avec nostalgie ce lieu et se remémore de nombreux souvenirs en prenant dans ses mains divers objets. Vous pouvez faire tourner la caméra à la recherche d'objets mis en évidence, zoomer dessus, et faire tourner Mary encore une fois en l'orientant correctement avant que l'ouverture ne s'agrandisse et que vous soyez transporté dans un autre moment du temps, le tout de manière transparente et sans temps de chargement.

De part son principe, l'histoire de Mary reste linéaire et si vous pouvez choisir plusieurs objets d'une chapitre à un autre, vous serez amené à une fin unique. Vous passerez ainsi de son enfance à son adolescence ou sa vie d'adulte, le jeu de type point'n click peut se jouer à la manette ou intégralement de manière tactile sur Switch. À la fin de chaque chapitre, les objets que Mary et vous-même aurez trouvés les plus significatifs reposeront à côté de sa valise. Comme elle ne peut pas tout emporter avec elle, vous devrez décider ce qui a le plus de valeur sentimentale et qui vaut la peine d'être ramené chez elle.

Une jolie perle d'émotion, bien réalisée, dont nous vous proposons la bande-annonce. Hindsight est disponible sur l'eShop depuis le 4 août 2022 pour 13,99 €. Un poids léger de 852 Mo pour l'accueillir. Plusieurs langues sont disponibles dont le français donc ce titre est ouvert à un très large public.



HINDSIGHT - Release Date Trailer - Nintendo Switch 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube