Petit Dej PN du lundi 8 aout 2022 : Concert live Kirby 30th Anniversary Music Fest, des biscuits Mario Kart, The Room Two, Freedom Planet 2 et Good Smile

Keebler fabrique des biscuits Mario Kart Fudge Stripes Rocky Road.

Un début d'actualité que l'on ne pouvait pas manquer en prenant notre petit Dej, c'est la collaboration entre l'entreprise keebler et Nintendo autour d'une gamme de biscuits intitulés les Mario Kart Fudge Stripes Rocky Road Cookies. Ne cherchez pas, ils ne sont pas disponibles en France mais peut-être pourrons nous les trouver dans certaines boutiques en importations et on aimerait bien voir débarquer quelques collaborations similaires chez nous.



Ce biscuit en édition limitée est composé d'un sablé au chocolat et aux amandes, surmonté d'une couche de fudge au goût de guimauve. Le design actuel imite les célèbres formes des power-up Super Star et Lightning de Mario Kart.

The Keebler Company est un fabricant américain de biscuits et de crackers. Fondée en 1853, elle a produit de nombreuses collations cuites au four, annoncées avec les Keebler Elves. Keebler avait commercialisé ses marques telles que Cheez-It, Chips Deluxe, Club Crackers, E.L. La société a été revendue par le groupe Kellogg à Ferrero SpA.





Depuis des décennies, Keebler et Nintendo sont tous deux au centre d'innombrables souvenirs de famille, a déclaré Alicia Mosley à propos du partenariat avec Big N. Et, grâce à l'initiative Mario Kart, nous avons pu créer un nouveau produit. Et, grâce aux biscuits Mario Kart Fudge Stripes Rocky Road, nous espérons "alimenter" la magie des Elfes qui se produit lorsque les familles se réunissent.

Les biscuits Mario Kart Fudge Stripes seront vendus exclusivement dans les magasins Walmart et sur Walmart.com à partir de la mi-août. Ils seront ensuite disponibles dans tout le pays à la mi-septembre au prix de détail suggéré de 3,19 $ à 4,57 $ par paquet de 9,7 oz. Désolé, nous n'avons pas réussi à en goûter un mais si quelqu'un passe aux US dans une boutique Wallmart et teste les biscuits, qu'il n'hésite pas à nous témoigner ses sensations gustatives.





Concert live Kirby 30th Anniversary Music Fest le 11 août 2022 à 11h (horaire Paris).

Nous l'avions déjà évoqué il y a quelques semaines, pour les 30 ans de la franchise Kirby, et en attendant la sortie de Kirby's Dream Buffet, un concert live dédié à Kirby se tiendra au Tokyo Garden Theatre le 11 août prochain. Un concert qui a la bonne idée, pour les nombreux fans autour du monde de la petite boule rose ne pouvant pas faire le déplacement jusqu'au Japon, de bénéficier d'une retransmission en direct sur la chaîne Youtube officielle japonaise de Kirby. Au moins on sait que la présentation sera uniquement en Japonais avec aucun sous-titrage dans notre langue. Si jamais vous manquez ce concert (car vous êtes tout simplement en vacances ou sur votre lieu de travail), le concert devrait être publié sur le net dans les jours qui suivront.







Pour ne pas manquer le concert, connectez-vous ici



【LIVE配信】星のカービィ 30周年記念ミュージックフェス / Kirby 30th Anniversary Music Fest. (2022.08.11 18:00~) 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour revoir le dernier grand concert d'importance autour de kirby (c'était pour le 25e anniversaire), connectez-vous ici



Kirby's 25th Anniversary: Kirby Super Star Medley 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Faites vous ensuite une petite partie sur l'un des nombreux titres existant sur 3DS, Wii U et Switch ensuite.





Les 15 meilleurs jeux Nintendo Switch téléchargés en juillet 2022 (Europe) Nintendo of Europe a partagé le top 15 des jeux qui ont été téléchargés sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch en juillet 2022.



Ainsi, Nintendo Switch Sports a obtenu la première place, suivie de Portal : Companion Collection, Minecraft, Xenoblade Chronicles 3 et Stardew Valley complètent le top 5. On regarde tout ceci un peu plus en détails avec le Top 15 complet des jeux Nintendo Switch : Juillet 2022.



1 - Nintendo Switch Sports

2 - Portal: Companion Collection

3 - Minecraft

4 - Xenoblade Chronicles 3

5 - Stardew Valley

6 - Mario Kart 8 Deluxe

7 - Among Us

8 - Cuphead

9 - Cuphead + The Delicious Last Course Bundle

10 - Mario Strikers: Battle League Football

11 - Pokémon Legends: Arceus

12 - Animal Crossing: New Horizons

13 - Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

14 - Mario Party Superstars

15 - Digimon Survive



Comme le précise Nintendo, cette liste est basée sur les données de vente de la boutique Nintendo eShop européenne sur Nintendo Switch. Elle comprend tous les achats payants de jeux effectués sur le Nintendo eShop ou via le site Internet de Nintendo, à l'exclusion des achats effectués pendant les périodes de remise, des rachats de bons de jeu et des téléchargements gratuits.Voilà, avec cette liste, vous allez pouvoir cocher tous les titres qui manquent à votre collection !





Good Smile partage un premier aperçu de la figurine Figma Samus Aran : Prototype de Metroid Dread Au début de l'année, en février, Good Smile Company a annoncé la sortie d'une figurine de Samus Aran basée sur le modèle Metroid Dread. il y a deux jours, à l'occasion du SmileFest 2022, Good Smile a partagé une première image de cette nouvelle version, superbe !

Metroid Dread

Image : Nintendo / Good Smile Company



Comme si cela ne suffisait pas aux fans de Metroid, Good Smile a également dévoilé une toute nouvelle figurine de Metroid Dread - E.M.M.I. le robot :



Image : Nintendo / Good Smile Company



Il n'y a pas encore de date de sortie pour ces deux figurines, ni de prix, on suit l'affaire.



Dans une autre actualité Nintendo, Good Smile a également confirmé qu'elle travaillait sur une figurine à l'échelle et une figurine pour Mio de Xenoblade Chronicles 3.

Enfin, Good Smile a présenté une version Nendoroid du roi Dedede de la série Kirby.





Comme à l'accoutumée, les figurines portent leurs uniformes scolaires. Comme il s'agit de figurines Pop Up Parade, vous ne pourrez pas modifier leurs poses. Claude a une main sur sa hanche et l'autre légèrement tendue, comme s'il était en pleine conversation avec quelqu'un. La figurine de Claude coûte 4 800 ¥, soit 34,99 $. Elle sera expédiée en janvier 2023 pour les Japonais et en mars 2023 pour les acquéreurs Nord-Américains.

08/08/2022





Quant à la figurine de Lysithea, elle est debout, les bras croisés. Bien qu'aucune des photos ne montre Lysithea à côté des autres figurines pour une comparaison de taille, il semble qu'elle sera légèrement plus petite que la normale. La plupart des figurines Pop Up Parade mesurent environ 17 à 18 centimètres de haut. Cependant, Lysithea mesurera 15 centimètres. Comme Claude, la figurine Lysithea coûte 4 800 ¥, soit 34,99 $. La date de sortie est la même : janvier 2023 au Japon et mars 2023 en Amérique du Nord.

08/08/2022



Du côté de la franchise Ace Attorney, on pouvait découvrir les figurines suivantes : Apollo Justice (Nendoroid)

Maya Fey (Nendoroid)

Miles Edgeworth (Pop Up Parade)

Phoenix Wright (Pop Up Parade)





Joker, Morgana, Panther (Hello! Good Smile)

Violet (figma)

08/08/2022



Pour le plaisir des yeux voici les autres réalisations dévoilées :

Si vous en voulez encore plus, voici une petite vidéo partagée par le site The Ando Expérience. Ce passionné de figurines vous présente l'intégralité des figurines présentées lors de l'événement ce week-end au Japon. Non, ne sortez pas votre portemonnaie tout de suite, votre banquier ne va pas apprécier !



Every new Good Smile figure from Smile Fest 2022 Tokyo | Announcements and Updates - Event Recap 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Découverte d'un prototype DS perdu de la suite du jeu "Un garçon et son Blob" Cela fait toujours plaisir ces petites news retrogaming où l'on retrouve des titres évoqués, jamais sortis, que l'on croyait perdu et que l'on finit par exhumer des années après avec bien souvent la possibilité de les reprendre en main via la scène de l'émulation. Cela fait toujours plaisir ces petites news retrogaming où l'on retrouve des titres évoqués, jamais sortis, que l'on croyait perdu et que l'on finit par exhumer des années après avec bien souvent la possibilité de les reprendre en main via la scène de l'émulation.





C'est le cas cette fois encore via une petite brève signalée par GoNintendo qui reparle d'un titre pourtant apparu lors d'un E3 mais jamais sorti. La suite de A boy and His Blob semble ne pas avoir convaincu les différentes personnes ayant pu le découvrir lors de l'E3 et les retours négatifs sur les sessions de jeu et les visuels ont poussé le projet vers un abandon pur et sumple.







Si le prototype de la suite de A Boy and His Blob n'est jamais sorti sur DS, deux versions différentes viennent d'être retrouvées quinze ans plus tard.





Did You Know Gaming a entrepris le processus laborieux de rechercher une personne liée au projet afin de voir si le prototype pouvait être récupéré. Heureusement, certains morceaux du développement original du jeu ont survécu, et vous pouvez voir ce qui a été déterré dans la vidéo ci-dessus. N'oublions pas tout de même que si le jeu n'est pas sorti, c'est que les testeurs de l'époque ne l'ont pas aimé. Donc quoi qu'il arrive, peu de chance que cela devienne une pépite des années plus tard.





LOST Nintendo DS Game FOUND After 15 Years (by us) 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





The Room Two sera disponible le 18 août 2022 sur l’eShop de la Nintendo Switch.

The Room Two est un jeu vidéo de puzzle développé par la société britannique Fireproof Games comme une suite de The Room. Existant sur mobile depuis 2013 (iOS) et 2014 (Android), il a été nominé au BAFTA Games Award du meilleur jeu anglais. Le premier opus ayant déjà eu le droit à son portage Switch en 2018, il était donc fort logique de recevoir sa suite sur notre console, avec gestion de l'écran tactile et pris en charge des joy-Con. Comptez 9,99 € pour vous le procurer sur l'eShop, les précommandes sont ouvertes.



Tout au long des cinq chapitres proposés par le jeu, vous êtes toujours à la recherche du mystérieux scientifique AS, avec des énigmes encore plus complexes. Le premier chapitre vous servira essentiellement de didacticiel pour vous familiariser avec le titre. Des événements imprévisibles vous transportent dans une crypte oubliée depuis longtemps. Le seul moyen de vous enfuir est enfermé dans un piédestal en pierre, de même qu’une note de votre mystérieux allié.

Suite à la sortie de The Room sur Nintendo Switch™, l’équipe de Fireproof Games est ravie d’annoncer l’arrivée de sa célèbre suite sur le eShop. Désormais retouché et remastérisé pour Nintendo Switch™, The Room Two poursuit le voyage de son prédécesseur en étendant grandement cette jouabilité basée sur les puzzles et l’exploration. Suivez une piste de lettres cryptiques envoyées par un mystérieux scientifique connu sous le nom de « AS » dans un monde tactile fascinant rempli d’inspection et de défis à relever.



Fonctionnalités majeures



Des puzzles captivants : Facile à prendre en main et dur à lâcher, The Room Two présente un captivant mélange de puzzles fascinants qui vous mèneront dans un voyage de mythes et de machines. Découvrez des messages cachés, déchiffrez des codes et déverrouillez des mécanismes sophistiqués à l’aide d’un monocle qui révèle les éléments invisibles.



Un travail artistique enchanteur : Avec une multitude d’objets grandement détaillés qui vous permettront de découvrir divers environnements à couper le souffle, The Room Two offre de nouveaux moyens de mettre vos compétences de résolution de puzzle à l’épreuve.



Une histoire passionnante : D’étranges lettres provenant d’un vieil ami vous attireront vers les profonds mystères de The Room Two. Ces lettres semblent s’étendre dans l’espace et le temps. La voie énigmatique qui s’ouvre devant vous attend, entrelacée de secrets, de mensonges et de périls. Optimisé pour Nintendo Switch™ : Explorez The Room Two en utilisant l’écran tactile ou les capteurs de mouvement des Joy-Con™ pour une expérience tactile tellement naturelle que vous sentirez presque chaque clé tourner ainsi que le cliquetis de chaque verrou. La combinaison de mécaniques innovantes et de commandes interactives crée une expérience mémorable de bout en bout.



The Room Two on Apple Arcade 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il ne reste plus qu'à patienter pour voir débarquer dans les prochains mois l'épisode 3 et 4 de The Room.







Quelques nouvelles de Freedom Planet 2

C'est la fin de parcours d'une arlésienne du jeu vidéo. Alors que le premier opus est sorti sur Wii U en 2015 et que sa suite a été annoncée dans la foulée, on a vu de nombreuses vidéos présentant des avancées mais pas de jeu. L'attente se termine pour les joueurs sur PC Steam et Linux car le titre sort le 13 septembre 2022. Pour les versions consoles, dont la Nintendo Switch, il faudra patienter à l'été 2023. C'est long mais le premier opus avait eu le bon goût d'être un très bon titre avec des mécanismes Sonic-like, on rêve donc d'une suite poussant encore plus loin les curseurs du fun ! Les héros du monde fictif d’Avalice vont reprendre du service afin de sauver ses habitants d’une menace venue du fond des océans.





Le titre sera localisé en plusieurs langues dont le français, ces langues seront incluses progressivement sur la version PC via des mises à jours, les versions consoles auront tout dès la sortie de leur portage.





Voici une vidéo postée sur le net par Spacey Batotelli Ch. permettant de découvrir la développeuse Sabrina DiDuro jouant une partie du mode Aventure de Freedom Planet 2 en tant que Lilas, et présentant quelques-unes des nombreuses scènes, hubs, personnages et fonctionnalités de cette nouvelle et vaste suite !



(SPOILERS) Freedom Planet 2 Adventure Mode Preview - SAGE 2020 08/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hello everyone! Freedom Planet 2 is still going strong, and console ports are now in development. Here is our current release schedule for each platform:



September 13, 2022

PC

Linux



Summer 2023

Nintendo Switch

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series S pic.twitter.com/JhNXjCzssz — GalaxyTrail (@galaxytrail) August 4, 2022

Keebler offre également aux fans une chance de gagner une expérience festive autour des jeux vidéo via un camion tout équipé GameTruck qui viendra dans leur quartier. Ce grand prix comprendra une fête GameTruck pour un maximum de 20 invités.Les consommateurs peuvent participer en achetant les biscuits Mario Kart Fudge Stripes en édition limitée participants avant le 1er novembre 2022. Ils devront ensuite télécharger une image de leur reçu avant le 1er novembre 2022 sur KeeblerGamingSweeps.com. Chacun pourra également avoir la possibilité d'échanger 100 points platine sur My Nintendo.sd