Another Princess Is In Our Castle : un jeu d'horreur basé sur le classique Super Mario 64

On a failli l'intégrer à notre petit Dej PN puis finalement, on a préféré en faire une petite news indépendante. Non pas que le résultat soit si transcendant que cela mais il faut saluer la démarche et l'imagination de départ du projet, parfait pour se refaire une petite aventure avec Mario en période d'Halloween.





Imaginez que vous entrez tranquillement dans le château de Peach mais que cette dernière soit malheureusement décédée depuis quelques années. Alors que le château devrait être vide, en allant l'explorer en tenant une lanterne dans votre main gantée, vous voilà poursuivi par le fantôme cauchemardesque de Peach.









Vous devez éviter Peach tout en collectant diverses statuettes de personnages classiques de la N64 et, avec un peu de chance, vous découvrirez le mystère au cœur du château. Vous devrez vous cacher dans des coffres pour éviter d'être traqué en permanence par Peach (attention, cela ne fonctionne pas si le fantôme de Peach est trop prêt de vous) et pour conserver votre endurance limitée car courir vous épuise vite (alors Mario, besoin d'un petit régime ou est-ce l'âge qui commence à toucher notre héros ?).



La version actuelle de Another Princess is in Our Castle dure environ 15 minutes et vous permet de collecter les huit premières statuettes du château. Il s'agit d'un petit jeu d'horreur étonnant sur un lieu bien connu de Mario 64, qui parvient à être effrayant malgré ses visuels colorés de style N64. Cela en ferait du moins un excellent mini-jeu cauchemar pour un éventuel nouvel épisode de Luigi's Mansion, même si Luigi semble beaucoup mieux équipé que Mario lorsqu'il va explorer des bâtiments abandonnés.







Another Princess is in Our Castle est à découvrir ici mais évitez cependant de laisser vos enfants les plus jeunes y jouer, à fortiori seuls, car ils pourraient être épouvantés à l'avenir de prendre en main un Mario, ce qui n'est pas du tout le but recherché. Attention, jeu uniquement sur un PC Windows pour le moment. Prévoyez 54,2 Mo pour télécharger le fichier à décompresser ensuite.