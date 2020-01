Super Smash Bros. Ultimate - Costumes pour combattant Mii #5 (Nintendo Switch) 18/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comme on vous l'avez annoncé ici , ce sont quatre nouveaux costumes et un couvre-chef qui rejoindront dès le 28 janvier la déjà longue liste de costumes téléchargeables (et payants) de Super Smash Bros Ultimate. Ubisoft et Capcom sont à l'honneur, et on s'étonne (encore une fois) de voir Microsoft également jouer le jeu.Après Banjo & Kazooie en personnage jouable, c'est donc un costume de Cuphead qui est proposé aux joueurs. Celui est d'ailleurs plutôt bien fignolé, si bien qu'on penserait presque à un nouveau personnage avec ses animations bien à lui. Ce costume sera bien évidemment dédié au Gunner.Du côté d'Ubisoft, on retrouve un costume Assassin's Creed inspiré de Altaïr, héros du premier opus de la saga, que pourra revêtir l'un de vos Mii Epéïste. On notera le détail poussé jusqu'à reproduire la petite barbe du personage sous la capuche, sympa !Un couvre-chef Lapin Crétin est aussi de la partie, mais il ne nous a pas semblait très intéressant sans la partie basse du corps. Cela ne donne pas vraiment l'impression de jouer avec un lapin crétin, alors que ces derniers temps un vrai travail semblaient être fait sur ces costumes Mii. Un peu regrettable mais rien de bien méchant.On notera cependant le petit clin d’œil à Mario + Les Lapins Crétins dans la bande annonce de présentation, toujours appréciable :Enfin côté Capcom, on retrouve deux costumes tirés de Mega Man, avec Mega Man X d'un côté et Mega Man Battle Network de l'autre. Rien de bien folichon de ce côté, mais les fans apprécieront certainement de pouvoir déguiser leur Gunner avec leur version de Mega Man favorite, particulièrement en combats en équipes. Smash, c'est aussi le style, non ?A noter que certains de ces costumes étaient déjà disponibles sur Wii U et 3DS. Alors allez-vous craquer ? Personnellement, le costume Cuphead me fait envie, pas vous ?