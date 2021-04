News Shin Megami Tensei III (Switch)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster - Announcement Trailer - Nintendo Switch 29/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au cumul des ventes digitales et physiques, les ventes de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster atteignent désormais les 250 000 exemplaires écoulés. Lancé le 29 octobre dernier dans le pays, le jeu s’apprête désormais à être commercialisé chez nous le 25 mai prochain sur Switch, PS4, Xbox One et PC.Le jeu, annoncé par Atlus l’été dernier , permettra aux fans de patienter avant la sortie future du tant attendu Shin Megami Tensei V qui avait refait surface au moment de l’annonce de cette réédition de SMT III.Par ailleurs, le jeu sera en réduction durant les semaines d’or sur le Nintendo eShop. Malheureusement, celles-ci ont lieu avant la sortie du jeu en Europe. Pas de réduction à -25% pour nous donc, il faudra attendre une autre occasion.Source : Gematsu