News Shigeru Miyamoto

Il en aura fallu du temps, et peut-être la peur de voir ce concepteur de génie ayant soufflé ses 67 ans partir sans la reconnaissance qui lui convient, pour que Shigeru Miyamoto soit enfin célébré par des récompenses le hissant comme personnalités méritantes au Japon.





Récemment, le 5 novembre 2019, il avait reçu le prix du mérite culturel par l'Ordre de la Culture du Japon, c'est désormais sa ville natale, Nantan, située dans la préfecture de Kyoto, qui vient de choisir d'honorer Monsieur Miyamoto en reconnaissant sa contribution à la société japonaise et au monde entier avec Super Mario Bros et The Legend of Zelda. Trois autres personnalités sont également honorés avec lui, des responsables gouvernementaux locaux.







Si cela parait logique de voir une ville célébrant le succès d'un de ses enfants, il ne faut pas oublier que reconnaître le jeu vidéo comme un art comme un autre a été un long parcours du combattant. Il n'y a qu'à regarder au sein de notre propre société française, nos stars locales du jeu vidéo ne sont guère célébrées au niveau de notre société, malgré la place de plus en plus importantes des jeux vidéo dans notre espace quotidien.





Rappelons pour les curieux qui s'étonneraient de voir citer dans les sources Wikipédia la ville de Sonobe comme ville de naissance de Shigeru Miyamoto. Il est bien né à Sonobe, mais le 1er janvier 2006, Sonobe a fusionné avec les bourgs de Hiyoshi et de Yagi, tous deux du district de Funai, et avec le bourg de Miyama, du district de Kitakuwada, pour former la ville nouvelle de Nantan, dont Sonobe est le centre administratif. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de Nantan et non de Sonobe.



