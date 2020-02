Sakurai n'a pas sa langue dans sa poche quand il évoque son travail autour de Super Smash Bros Ultimate et sa passion pour le jeu vidéo (avec notamment une centaine de titres testés sur PS4). Lors d' une interview publiée par la société de Shigesato Itoi, Hobonichi, il est revenu sur cette période qui reste encore marquante pour lui, la mort de son ami Satoru Iwata. Il explique ce qu'il a ressenti à ce moment et confirme que si Super Smash Bros. Ultimate a été mis en développement aussi rapidement, c'était le souhait de l'ancien président Iwata, la dernière mission qui lui a confiée.

Vous rappelez-vous ce que vous avez ressenti à l'annonce de son décès ?

Sakurai : J'étais chez moi à la maison. Avant de prendre l'appel, je me sentais ankylosé sans savoir pourquoi, comme si mon corps entier était devenu un poids mort... Quand mon grand-père et ma grand-mère sont décédés, j'avais ressenti la même sensation. Comme «je me sens lent aujourd'hui», avant de découvrir ensuite qu'ils étaient décédés. Quelque chose comme ça s'est produit à l'époque, et c'est à nouveau ce qui s'est produit avant que je prenne l'appel. C'est étrange car je ne suis pas du genre à parler de choses spirituelles. Je me demande si j'ai eu un sentiment particulier mais j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas…

Après l'annonce, j'ai décidé que de toute façon, je terminerais le projet Smash Bros. C'était, je le pensais, la meilleure façon de rendre hommage à Iwata-san.





Ahh je vois.



Sakurai: Désormais, Super Smash Bros. Ultimate est sorti. En fait, c'était la dernière mission qui m'a été confiée par Iwata-san. Ce jeu s'est vendu non seulement au Japon mais aussi à l'étranger, et est devenu le titre le plus vendu en 2018 au Japon. Les gens du monde entier ont apprécié le jeu, et il a obtenu les plus belles performances, j'en suis reconnaissant.

Maintenant que ce projet est achevé, Sakurai ne sait pas ce que l'avenir lui réserve et quelle pourrait être sa prochaine mission. Un temps on s'est demandé s'il n'allait pas développer pour une autre plateforme, sur de nouveaux projets. Mais il fait remarquer que si le premier pass de DLC était envisagé (puisqu'il avait déjà fait ce type de travail sur Wii U et 3DS), nous parlons désormais d'un second pass qui lui est hors de cette mission initiale. Maintenant que ce projet est achevé, Sakurai ne sait pas ce que l'avenir lui réserve et quelle pourrait être sa prochaine mission. Un temps on s'est demandé s'il n'allait pas développer pour une autre plateforme, sur de nouveaux projets. Mais il fait remarquer que si le premier pass de DLC était envisagé (puisqu'il avait déjà fait ce type de travail sur Wii U et 3DS), nous parlons désormais d'un second pass qui lui est hors de cette mission initiale.



Il a également évoqué sa première rencontre avec Iwata, au sein de Hal Laboratory, ce dernier étant le directeur. Sakurai n'avait que 18 ans et venait passer un entretien pour entrer dans ce studio. Si le contact est tout de suite passé entre les deux hommes, il reconnait que ce qui l'a le plus marqué chez Iwata, c'était son sourire. Un sourire non pas hypocrite comme bon nombre de personnes qu'il avait pu croiser dans diverses entreprises mais bien le sourire de quelqu'un de bien et de fondamentalement sincère. Il s'est demandé si tout le monde au sein de l'entreprise Hal Laboratory était à l'image de ce patron.





Image extraite du guidebook officiel de Kirby's Adventure: Rangée du haut, de gauche à droite : Takao Shimizu, Satoru Iwata, Shigeru Miyamoto. Rangée du bas, de gauche à droite : Takashi Saitou, Masahiro Sakurai, Hiroaki Suga

Il se souvient encore parfaitement d'un détail, qui pourrait paraître insignifiant, mais qui révélait la maîtrise technique d'Iwata. Sakurai avait préparé un document présentant son CV, et à cause du logiciel pas très performant qu'il utilisait à l'époque, il rencontrait quelques couacs. Iwata a utilisé son propre logiciel et a pu ouvrir son CV sans problème, ce qui l'a surpris à l'époque.





Une amitié présente jusqu'au dernier jour.

Même après le départ de Sakurai d'HAL Laboratory, Sakurai et Iwata se sont toujours vu régulièrement, même lorsque Iwata est devenu le président de Nintendo. Ils avaient l'habitude tous les deux de visiter Tokyo ensemble, prenant également ensemble des repas à l'hôtel. Iwata lui conseillait régulièrement de se plonger dans tel ou tel ouvrage littéraire. Sakurai regrette de ne pas avoir pu lui rendre visite dans sa chambre d'hôpital en toute fin, alors qu'il travaillait dur sur les DLC pour Super Smash Bros. pour Nintendo 3DS / Wii U.

En 2015, au sein d'une chronique pour Famitsu, Sakurai avait évoqué sa présence lors des funérailles d'Iwata. Il avait reçu un siège d'invité, ce qui était un honneur réservé aux amis proches et aux connaissances du défunt, ce qui l'avait profondément touché et honoré. Il se rappelait être resté longtemps.





Normalement, dans un endroit comme celui-ci, on regarde la photo [du défunt]. Le visage souriant de M. Iwata entouré de fleurs était une très belle photo.





À l'intérieur, il y avait le corps immobile de M. Iwata. Il était probablement vêtu d'un costume funéraire blanc traditionnel, ses lunettes enlevées et son nez bourré [de coton]. Et aujourd'hui, son corps allait être brûlé et réduit à néant. M. Iwata n'existerait plus dans ce monde.





Il précise qu'à l'issu de cette cérémonie, les invités sont autorisés à quitter les funérailles après avoir offert de l'encens. Il avait cependant décidé de rester, se disant "Comme c'était la dernière fois que je serais avec M. Iwata, je voulais y rester aussi longtemps que possible."



Iwata a laissé un énorme vide autour de lui au moment de son décès et Sakurai a constaté qu'il y avait beaucoup de gens aux funérailles avec qui il n'avait pas vu / parlé depuis plus d'une décennie. Les circonstances du moment ? La retenue ? Il ne savait pas quoi leur dire à ce moment-là.





Il n'a pas pleuré son ami, il n'a pas déprimé, la meilleure chose qu'il pouvait offrir, c'était de poursuivre son travail du mieux qu'il pouvait le faire. Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch est le fruit de cet effort constant. Il avait reçu d'Iwata un dernier email :







Sakurai-san, votre capacité à visualiser précisément dans votre tête ce que vous souhaitez créer est une qualité très spéciale. En fait, à cet égard, vous êtes une rareté, même dans l’ensemble de l’industrie des jeux.

Quand on reçoit un tel message d'une personnalité comme Iwata, peu avant son décès, c'est plus qu'un encouragement à poursuivre son travail.