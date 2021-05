News New Pokémon Snap (Switch)

Découverte : New Pokémon Snap (Switch) 05/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

New Pokémon Snap est sorti le 30 avril dernier, et c'est au tour de RYoGA (après Boris dans un PlayN! LIVE )d'en découvrir le contenu dans une toute nouvelle vidéo :Cette rencontre avec cette version Switch d'un spin-off Pokémon sorti initialement sur Nintendo 64 n'a pas manqué de susciter quelques réactions de la part de votre vidéaste préféré, qui par ailleurs planche très sérieusement sur le test du jeu (pas de pression).De notre côté, on a décidé d'aider ceux parmi vous qui allaient se jeter dans l'aventure avec les premières lignes de ce qui deviendra à terme un guide de New Pokémon Snap , d'ailleurs si vous voulez nous donner un coup de main pour en rédiger le contenu, n'hésitez pas à nous contacter ( par email ou via Discord ) !A lire aussi : la nouvelle collection de 2x25 cartes Pokémon Mc Donald's (Happy Meal) Le jeu a fait l'objet d'un bel accueil en fin de semaine, comme Sebiorg l'a décrit dans le Petit Déj de ce 3 mai à l'occasion de la mise en ligne des chiffres de vente britanniques. On saura en fin de semaine quel accueil les Japonais ont réservé au jeu.