GameStop system doing it’s usual pre-direct new SKU listings.



We starting 2020 strong~ pic.twitter.com/CA2whpU0l7 — FADEL - Master Of Hype (@YuYuKamii) 1 janvier 2020

2020 commence à peine que l'on voit déjà poindre les rumeurs d'un Nintendo Direct dans les prochaines semaines. Si on a l'habitude d'avoir un Nintendo Direct en janvier, il y a cette fois des éléments un peu plus concrets quant à son éventuel contenu.GameStop, chaîne américaine de magasins de jeux vidéo et maison-mère de Micromania-Zing, a en effet diffusé une liste interne de douze nouveaux jeux Switch encore non annoncés. Les revendeurs sont souvent au courant de bien des choses en amont de la presse et des joueurs, et GameStop est plutôt coutumier du fait.Les joueurs s'attendent donc au traditionnel Nintendo Direct de janvier avec au programme une bonne partie de ces 12 jeux inconnus. Reste à voir ce que Nintendo nous réserve pour la Switch en 2020, mais voilà une nouvelle preuve que cette année risque une fois de plus d'être chargée pour la console de Nintendo.