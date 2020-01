News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Nintendo a dévoilé de nouvelles informations concernant le cinquième héros additionnel de SSBU. Comme on peut désormais le voir sur l'eShop, le Challenger Pack 5 contenant un nouveau combattant, une nouvelle arène et de nouveaux morceaux pour l'OST sera lancé le 29 février prochain.Cela pourrait être une date approximative, Nintendo avait promis de livrer tous les personnages avant mars 2020.On peut donc garder l'espoir que le personnage sortira avant cette date, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne devrait en théorie pas l'avoir après. La grande question reste de savoir qui aura l"insigne d'honneur d'être intégré au jeu, et on se gardera bien de faire un pronostic tant Sakurai et ses équipes ont su nous surprendre jusqu'ici.Pour rappel, Sakurai a annoncé qu'une seconde vague de DLC verra finalement le jour, et donc un second season-pass. Rien n'a encore été révélé, mais nul doute que le second trimestre 2020 nous en apprendra un peu plus là dessus.