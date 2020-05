News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

La rumeur de Pikmin sur Switch n’est pas nouvelle, et avec Nintendo tout sauf avare avec les portages de jeux Wii U, il n’y a pas vraiment de quoi s’étonner du retour de cette rumeur.C’est Venturebeat qui lance les hostilités en déclarant qu’après Intelligent Systems, qui vient de nous révéler Paper Mario: The Origami King, d’autres studios chez Nintendo ont des jeux prêts à sortir et pour bientôt.Venturebeat reparle de Super Mario 3D World, qui en devient presque un running-gag à force, mais parle surtout d’une version Deluxe pour Pikmin 3.Ce ne serait donc pas l’un des jeux Pikmin, ou une compilation des trois volets, mais bien le troisième opus déjà paru sur Wii U qui serait prêt à atterrir sur l’eShop et les étals des magasins « bientôt ». Le site mentionne un possible nouveau contenu, sans plus de précisions.Si on accorde un peu plus de crédits à cette rumeur, c’est que Venturebeat avait déjà vendu la mèche pour le Nintendo Direct Mini du mois de mars, alors que Nintendo n’avait encore fait aucune communication à ce sujet.