News MARVEL Ultimate Alliance 3: The black order (Switch)

Alors que son season-pass n'est pas encore terminé et que l'on attend toujours l'arrivée des Quatre Fantastiques et de leur contenu associé, il semblerait que les choses ne s'arrêteront pas là.Suite à quelques recherches dans les fichiers du jeu, des dataminers ont en effet découvert que d'autres contenus additionnels pourraient arriver, dont des ajouts au mode histoire.Voici un résumé de ce qui a été découvert, tout en gardant à l'esprit que cela n'a rien d'officiel :- Le Fauve, le Professeur Xavier et Dark Phoenix sont mentionnés dans plusieurs bonus d'équipe, dont un encore inédit appelé "Inhumans"- Medusa se voit ajouter un nouveau fichier audio, ce qui pourrait indiquer qu'elle deviendrait jouable- Un dialogue de PNJ mentionne une nouvelle histoire. La zone Négative et Doomstadt sont explicitement nommés- La Zone Négative apparaît dans un dialogue de Iceberg/Iceman. Celui-ci dit qu'il y fait froid mais que cela ne le dérange pas. Dans un autre dialogue, Cable interpelle Annihilus, qui dirige d'ordinaire la Zone Négative- Doomstadt semble quant à elle en danger. Cable indique dans un dialogue qu'il n'a pas l'équipement nécessaire pour s'occuper d'un Céleste.- De nouveaux costumes ont également été découverts comme le montre cette image :Seulement ces costumes n'ont pas été intégrés au jeu le 23 décembre, puisque ce sont des coutumes pour les X-Men qui ont été rendus disponibles.Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informés dès que les choses deviendront officielles. D'ici là, ne manquez pas de lire notre test complet du jeu paru l'été dernier sur Nintendo SwitchSource : Nintendo Everything