News La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)

- Le début du jeu serait très linéaire, par opposition au début très ouvert du premier épisode.- Link n'aura plus besoin de grimper les tours, car il connaît déjà Hyrule, mais à la place les développeurs auraient disséminé sur toute la carte un brouillard représentant Ganon qui bloquera la progression du joueur en dehors des zones déverrouillées.- Les développeurs se seraient inspiré de Red Dead Redemption 2 pour créer le monde de Breath of the Wild 2, mais également d'un autre jeu dont le nom n'est pas donné.- Les donjons auraient une place plus importante dans cet épisode, mais toujours intégré au final dans une optique d'open world.

Peu de nouvelles ont filtré depuis l'annonce de la suite à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais forcément les rumeurs vont bon train et particulièrement ces derniers temps.L'une d'entre elles cependant semble sortir un peu du lot, comme le relaie le site NintendoLife : tout s'est passé lors d'un live Twitch de Tyler McVicker qui a révélé plusieurs informations concernant la suite tant attendue. Evidemment, il s'agit ici de rumeurs et il faut donc prendre tout cela avec les pincettes de rigueur.Voici les informations partagées par Tyler McViker :Cela semble cohérent sans constituer d'incroyables révélations, mais on a quelques réserves sur cette histoire de Ganon brumeux qui bloquerait la progression. Ce serait un retour en arrière assez étonnant vue l'ouverture du premier épisode. Et vous, qu'en pensez vous ?