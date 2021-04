Galerie images 11/04/2021

Le site du studio de doublage allemand iksample a mentionné avoir travaillé sur un remaster de Sonic Colours. Celui-ci est répertorié avec les illustrations clés de Sonic Boom, ce qui pourrait induire que l’esthétique de ce remaster se rapprocherait de celle de Sonic Boom, même si rien n’est confirmé.Iksample indique être impliqué dans la localisation allemande du jeu, en sachant que le titre original sur Wii ne disposait pas de doublage allemand à l'époque.Toutefois, si l’on peut accorder du crédit à cette rumeur, c’est bien parce que dans les heures qui suivent, le détaillant en ligne français SoGamely a également mentionné ce remaster dans ses pages.On sait ainsi qu’il devrait se nommer : Sonic Colours Ultimate et disposera d’une édition limitée, puisque c’est cette dernière qui a été répertoriée sur le site. Le jeu sortirait donc sur Switch, PS4 et Xbox One même si aucune fenêtre de sortie n’a été donnée et Sega ne s’est pas exprimé au sujet de cette rumeur.A lire aussi : Le remake 2D de Metroid Prime crée par des fans s'offre une première démo jouable Pour le moment, seul l’avenir nous dira si Sonic Colours Ultimate arrivera bientôt sur nos écrans, ce qui ne serait pas sans déplaire aux fans du hérisson bleu qui n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis Sonic Mania.Source : MyNintendoNews