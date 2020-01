News Nintendo Switch (Switch)

Rumeur d'un jeu Paper Mario en 2020 : pourquoi pas ?

Paper Mario going back to how it was, in 2020 — Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020

Paper Mario 64 18/01/2020





Un jeu Metroid, rumeur d'une suite à Metroid Fusion

The 2D Metroid game does in fact seem to be related to Fusion, also sounds as though it’s set for this year. — Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020

On reprend goût à la vie quand on lit des rumeurs comme celle-ci, à tel point qu'on aurait presque envie de dire que c'est trop beau pour être vrai ! Mais c'est le jeu de la rumeur, aussi faudra-t-il prendre ces éléments avec les pincettes de rigueur : selon New_WabiSabi, un utilisateur de Twitter reconnu dans le milieu des leaks Nintendo, deux jeux en cours de développement pour Nintendo Switch, un jeu Paper Mario, et un jeu Metroid (qui ne serait pas Prime 4). On vous avait dit que c'était du lourd !C'est sur les déclarations d'une personne "proche du sujet" que New_WabiSabi appuie ses informations. Et on vous avouera qu'on a très envie d'y croire, surtout à cette période de l'année où le calendrier est encore un peu vide pour le reste des 12 mois à venir !Selon New_WabiSabi, Nintendo devrait donc lancer un nouveau jeu Paper Mario cette année. Dans son tweet, on n'a bien sûr pas beaucoup de précisions :On traduira cela par "Paper Mario revient à son look initial en 2020" : Nintendo pourrait donc abandonner le style graphique des derniers épisodes pour revenir à une direction artistique plus proche de ce que le jeu était au tout début de la série. On est allé chercher une image pour se souvenir de ce que cela pourrait vouloir dire, avec une image de Paper Mario sur Nintendo 64 L'autre jeu cité par New_WabiSabi n'est autre qu'une sorte de suite à Metroid Fusion. Il ne s'agit donc pas de Metroid Prime 4, qu'on n'est a priori pas près de voir sur nos consoles compte tenu du reboot subi par le développement fin 2018, mais d'un jeu Metroid quand même.On ne serait pas contre la sortie de la Trilogie Metroid Prime sur Switch par ailleurs, mais New_WabiSabi n'en parle absolument pas, à chacun ses rumeurs puisque la trilogie Metroid Prime avait fait l'objet de rumeurs en avril 2019 quand Best Buy a cru bon d'ajouter le titre à son catalogue (près d'un an après, on peut se poser des questions sur la véracité des captures d'écran diffusées alors, comme quoi quand il s'agit de Mario et de Metroid, la raison se laisse emporter par la passion assez facilement !).Ce Metroid lié à Metroid Fusion serait un jeu 2D, et New_WabiSabi évoque une "suite" à Fusion. Sa sortie semble également prévue pour cette année, ce qui serait une bonne nouvelle car le catalogue 2020 nous semble un peu léger pour le moment.Il ne nous manque plus qu'un Nintendo Direct pour au moins officialiser l'un des deux jeux, en tout cas avec la sortie d'un Paper Mario, Nintendo continue son cycle habituel sur consoles, et avec Metroid, le fabricant éditeur donne du grain à moudre aux fans de Metroid qui, bien malgré eux, ont été contraints à une longue attente.Source : Twitter