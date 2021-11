[Rumeur] Un film Donkey Kong sur les rails avec Illumination ?

Seth Rogen est connu Outre-Atlantique pour son travail sur des séries d'animation comme Big Mouth et Invincible, et pourrait donc si la rumeur se confirme être la voix américaine de Donkey Kong. Pour le site qui rapporte la rumeur, le projet est en cours au sein des studios Illumination, qui sont à pied d'oeuvre pour nous permettre de découvrir en salle le nouveau film d'animation Super Mario Bros, en décembre 2022.





Le site GiantFreakinRobot indique que selon ses informations, Seth Rogen devrait incarner le personnage de Donkey Kong dans un projet de nouveau film d'animation impliquant des personnages créés par Nintendo.Ce projet ne devrait pas être une sorte de spin-off du film Super Mario, les personnages Super Mario ne devraient ainsi pas être présents dans ce nouveau long métrage d'animation. Au contraire, nous devrions retrouver uniquement des personnages de l'univers Donkey Kong, tel qu'il a été développé depuis Donkey Kong Country avec toute la famille Kong appelée au casting.Seth Rogen incarnera d'abord Donkey Kong dans le film Super Mario Bros. La création du nouveau film n'en est encore qu'à ses débuts - il faut donc espérer que Nintendo n'annulera pas le projet suite à ces fuites comme cela s'est déjà produit avec d'autres tentatives de production comme The Legend of Zelda, que plus d'un fan serait heureux de retrouver sur grand écran.Cette information reste pour l'heure à prendre avec les pincettes de rigueur : Nintendo et Illumination le rendront officiel quand les deux entreprises auront jugé le moment opportun. A plus d'un an de la sortie du film SMB, il est sans doute encore un peu tôt, mais on sait Nintendo capable de surprendre ses fans avec des annonces parfois inattendues à des moments qui le sont tout autant.Source : Giant Freakin'Robot