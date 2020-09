News The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Switch)

Galerie images 12/09/2020

Etant l’un des jeux, si ce n’est le jeu le plus gros de la Nintendo Switch à tenir sur une cartouche de 32Go, The Witcher 3 pourrait bien recevoir une version allégée le 16 octobre, à en croire le détaillant allemand Media Markt Comme vous pouvez le voir, il est inscrit sur cette boite "Cover folgt in Kürze" ce qui signifie "La couverture suivra sous peu". Sinon pour ce qui est du prix, il est quasiment équivalent à la version classique, ce qui pourrait induire que cette version dite allégée comporterait le même contenu que le jeu d’origine, avec sûrement quelques parties du jeu à télécharger directement sur l’eShop, d’où le rabais.Quoi qu’il en soit, on a hâte d’en savoir plus sur un jeu qui, depuis sa sortie sur Switch et l’arrivée de sa série sur Netflix, se vend chaque trimestre de plus en plus avec des augmentations ahurissantes. A l’aube de la sortie de leur prochain hit, Cyberpunk 2077, CD PROJECKT RED n’a pas encore fini de faire parler de The Witcher 3, c'est une certitude !A lire aussi : The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition : Une gageure globalement réussie sur Switch Que pensez-vous de cette rumeur ? Aimeriez-vous une version allégée comme décrite dans cette news ? Avez-vous tout simplement joué à The Witcher 3 dans sa version Nintendo Switch ? On attend avec impatience vos retours d’expérience sur notre serveur discord , donc n’hésitez pas à y faire un petit tour, on vous attend !Source : Nintendo Life