News Rumeurs

[Rumeur] Les rumeurs se précisent autour d'un prochain Donkey Kong

Il y a quelques jours, un YouTuber et Nintendo Life indiquaient communément que le développement du prochain jeu Donkey Kong serait développé par les équipes de Super Mario Odyssey chez Nintendo EPD, et non plus par Retro Studios. Aujourd'hui, les rumeurs se précisent et le site DK Vine ajoute sa pierre à l'édifice.