News Nintendo Switch (Switch)

Nvidia envisage de mettre un terme aux livraisons de son processeur Tegra X1 Mariko. Problème : c'est justement le processeur qui équipe les Nintendo Switch, qu'il s'agisse de la Switch Classique ou de la Switch Lite. Alors qu'on parle d' un nouvel écran plus grand pour une évolution de la console , c'est donc aujourd'hui le coeur même de la machine qui pose question : si Nvidia arrête de produire le Tegra X1, avec quoi Nintendo va-t-il le remplacer ? Cette histoire d'architecture fait jaser Internet depuis plusieurs semaines, mais les choses semblent s'accélérer en ce moment.Voici quelques semaines que sur notre Discord , on discute beaucoup des conséquences du progrès technique sur la fourniture en processeur à destination de la Switch et de la Switch Lite. Car si le processeur Tegra X1 retenu par Nintendo pour la Switch était somme toute assez époustouflant en 2017, les choses sont sensiblement différentes aujourd'hui : on peut faire mieux, plus joli, en consommant moins d'énergie, et peua-être même pour pas plus cher (encore que cela restera à démontrer !).Et c'est justement toute la question pour Nintendo et Nvidia, puisque si la Switch en est environ à la moitié de sa durée de vie, et que la production de Tegra X1 est suspendue, comment Nintendo va-t-il arriver à alimenter le marché d'ici la fin de vie de la console ? En tout état de cause, le processeur Tegra X1 est "End of life" pour Nvidia depuis début 2021 : tout le monde était donc prévenu, notamment chez Nintendo, qu'il fallait anticiper cette situation.Il y a en effet deux hypothèses :- Soit Nintendo a pris soin de commander quelques millions de Tegra X1 à Nvidia pour ne pas souffrir de cette décision industrielle...- Soit Nintendo et Nvidia travaillent d'arrache-pied pour qu'une potentielle Switch Pro soit dotée d'une nouvelle génération de processeur. A ce stade, personne ne saurait dire laquelle, même si sur notre Discord, des noms de successeur circulent depuis longtemps.Quoi qu'il en soit, on s'orienterait plutôt vers une évolution raisonnable, le terme de Pro semble donc plus légitime qu'un Switch 2 par exemple, à ce stade : le surcroit de puissance permettra de répondre aux attentes des joueurs en termes de graphismes, sans toutefois faire de la machine de Nintendo un équivalent d'une PS5, loin de là. Pour des raisons de coût et de consommation d'énergie, il semble plus raisonnable de penser qu'on aura plutôt un processeur rapprochant la Switch de la PS4 Pro.Pour apporter de l'eau au moulin de la rumeur, Nintendo aurait commencé à diffuser des kits de développement aux studios, histoire de bénéficier de quelques exclusivités au moment de la sortie de la nouvelle version hardware de la Switch. Aucun nom n'est donné par Gamereactor, mais de gros éditeurs semblent dans la confidence.A lire aussi : tout ce qu'on sait sur la Switch Pro Quoi qu'il en soit, même si Nintendo dément encore qu'une nouvelle version de Switch est en approche – rappelons que la firme a lancé en février une édition collector Super Mario et lancera fin mars une édition collector Monster Hunter Rise, les indices commencent à être nombreux.Pour l'heure, rien n'a encore filtré d'Asie en termes d'assemblage des différentes pièces du puzzle qui préfigureront d'une commercialisation prochaine, mais entre le nouvel écran, ces rumeurs sur le SoC actuel de la console en fin de vie, et l'apparition de kits de développement chez des partenaires sélectionnés, chaque jour nous rapproche d'une révélation... peut-être après la présentation des résultats annuels pour une sortie en fin d'année, faute d'un E3 physique cette année ?Concernant la commande de nouveaux écrans, un cabinet de conseil appelé Display Supply Chain Consultants confirme que Nintendo a commandé à Samsung des écrans de 6,99 pouces, à raison d'un volume entre 0,5 et 1 million d'unités par mois. Citons Ross Young, le fondateur de DSCC, qui rappelle qu'il y a une inertie entre la commande fournisseur, la livraison fournisseur... et l'assemblage des consoles :Tout cela nous mènerait donc aux Fêtes de fin d'année. Plus ça va et plus on est prêt à parier que la Switch Pro sera au pied du sapin à la fin de l'année 2021. Qu'en pensez-vous ?Source : Gamereactor