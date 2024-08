[Rumeur] La prochaine Switch pourrait n'arriver qu'après avril 2025

Aucun des développeurs avec qui j'ai pu m'entretenir ne s'attend à ce que la machine soit lancée durant cette année fiscale. En fait, on leur a même conseillé de ne pas s'attendre à cela. Pour beaucoup, ça espère un lancement en avril/mai.

Nintendo n'est pas très bavard sur un sujet qui pourtant est sur toutes nos lèvres : la prochaine génération de console Nintendo. La Switch 2, comme on l'appellera en attendant un nom officiel de la part de Big N, commence à se faire sérieusement attendre. Pour l'heure, Nintendo a seulement confirmé pouvoir donner des informations sur la console avant la fin de l'année fiscale, ce qui n'était déjà pas de très bon augure pour une sortie précoce de la machine.Dans le podcast de Gamesindustry, le Microcast, l'équipe a parlé de la Switch 2, et il semblerait qu'un homme en sache un peu plus que les autres et parle ouvertement : Christopher Ding. Il a le rôle de Head of Games B2B sur le site anglais, ce qui lui permet d'être en contact avec de nombreux développeurs. Et selon ses informateurs, il ne devrait pas y avoir de Switch en magasin avant la prochaine année fiscale, pas avant avril 2025.Voici ses propos repris de Gamekyo :Autant dire qu'on va devoir prendre notre mal en patience : la perspective d'un calendrier de sortie calé sur celui de la Switch en 2017 s'éloigne un peu avec ces bruits de couloir, et il n'y a généralement pas de fumée sans feu, et on prépare ainsi l'opinion à une sortie tardive de la machine.Car lancer une nouvelle console, c'est un exercice délicat : la Switch fêtera ses 8 ans en mars prochain, et on voyait bien son successeur apparaître à cette occasion. Ce sera donc possiblement pour un peu plus tard, histoire de permettre non seulement à Nintedno de fabriquer assez de consoles pour éviter les ruptures et les "scalpers" sur le Net, et de permettre aux studios de finaliser leurs jeux. Vu que l'on parle de Switch 2 depuis près de deux ans, inutile de dire qu'il va y avoir du monde pour occuper nos sessions de jeu sur la prochaine machine, à sa sortie.Sources : via Gamekyo.com