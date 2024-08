Il était une fois... la Nintendo Dolphin : découvrez le prototype de la console qui deviendra la GameCube

We have detailed pictures of one of the first physical GameCube ever made!

It was called the "Nintendo Dolphin"

This GameCube is so rare that we where not allowed to to upload it on internet... until now more pictures soon! pic.twitter.com/J7TQBqV81i — consolevariations (@consolevariant) August 5, 2024

Nous avons des photos détaillées de l'une des premières GameCube physiques jamais fabriquées !

Elle s'appelait la "Nintendo Dolphin". Cette GameCube est tellement rare que nous n'avons pas été autorisés à la télécharger sur internet... jusqu'à maintenant, plus de photos bientôt !



Crédit Photo : ConsoleVariations.com Crédit Photo : ConsoleVariations.com

A chaque génération de console le petit nom de code qui va bien : Project Dolphin était le nom de code de la console que nous connaîtrons quelque temps plus tard sous le nom de GameCube. Et en attendant de choisir son nom officiel, Nintendo était allé assez loin avec le nom "Nintendo Dolphin" et même un logo qui n'était pas sans rappeler celui de la Nintendo 64.Le site ConsoleVariations.com va bientôt proposer une salve de photos d'un prototype de Nintendo Dolphin, son tweet nous dit :C'est vraiment incroyable, et on se demande quand même un peu pourquoi le site n'a-t-il pas pu diffuser ses photos plus tôt.En attendant d'en savoir un peu plus sur ce modèle pas tout à fait comme les autres, à vrai dire on ignorait jusqu'à son existence jusqu'à ce que NintendoLife s'empare du tweet dans une actualité aujourd'hui, on se souvient avec émotion de cette période dingue entre la Nintendo 64 et la GameCube, quand le moulin de la rumeur tournait à plein régime au sujet des capacités de l'alors prochaine console de Nintendo.Et tout cela vous rappelle quelque chose ? Pardi : les rumeurs autour de la Switch 2 nous rappellent que l'Histoire est somme toute un éternel recommencement, fait de ses rumeurs en tout genre jusqu'à ce qu'enfin le fabricant daigne nous en dire plus sur sa machine.On a hâte de voir cette Dolphin plus en détail, et on ne manquera pas de partager ces photos sur PN le moment venu. En attendant, n'hésitez pas vous aussi à prendre les devants en consultant le site https://consolevariations.com/ , qui se définit comme la base de données de consoles ultime. Un beau challenge en tout cas de cataloguer toutes les versions de consoles qui aient pu exister !Source : NintendoLife