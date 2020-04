News Rumeurs

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

Il faudra évidemment prendre tous les propos de cet article avec les grosses pincettes de rigueur. La nouvelle nous vient d'un dataminer britannique et est rapportée par nos confrères de Nintendo Life . Mike Heskin, le fameux dataminer, aurait découvert dans les fichiers de la mise à jour d'hier, qui a fait passer nos Switch en 10.0.0 , des données laissant entrevoir "un support préliminaire" pour un nouveau modèle de hardware.Mike Heskin détaille ses trouvailles sur son compte Twitter , et ce nouveau hardware aurait pour nom de code nx-abcd. Ca ne fait pas particulièrement rêvé comme nom, mais rappelons que NX était le nom de code de la machine avant que le nom de Nintendo Switch devienne son nom officiel.Heskin explique ensuite que la mise à jour 10.0.0 ajoute 5 profils de DRAM, et que trois de ces derniers seraient uniquement à destination de ce nouveau modèle de console. De plus, les fichiers laissent également à penser qu'une sorte d'affichage secondaire serait disponible pour cette machine.Enfin, on retrouve parmi les échanges sur son compte Twitter des discussions autour de la puissance de cette supposée nouvelle machine. Les indices trouvés dans le code indiqueraient que la console tournerait sur le processeur Tegra X1+ de NVIDIA, une version améliorée de la puce qui équipe actuellement la Switch.D'autres rumeurs plus anciennes avaient déjà laissé penser que cette puce pourrait faire gagner 25% de puissance à la Switch, et Mike Heskin explique donc cela ne ferait pas faire un bon de puissance énorme à cette future nouvelle Switch, et qu'elle serait par exemple incapable de gérer la 4K.Si évidemment cela reste du domaine de la rumeur, il faut bien avouer que ces découvertes restent dans le domaine du possible. Le gain de puissance supposé apporté par la X1+ ne viendrait au final pas booster les graphismes, mais permettrait très certainement de gérer cet affichage secondaire. La question est de savoir ce que serait cet affichage secondaire.Un deuxième écran, qu'on pourrait certainement séparer, permettrait de porter les jeux DS,3DS et Wii U qui en auraient besoin (on pense notamment à la rumeur du remaster de Star Fox Zero). L'autre possibilité pourrait être le support de la VR avec un casque dédié plutôt qu'avec le casque Nintendo Labo, même si on peine à le croire.Rappelons enfin que le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a déclaré récemment que la firme ne prévoyait en aucun cas la sortie d'un nouveau modèle de Switch en 2020. Et vous, qu'en pensez-vous ?