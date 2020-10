News Bravely Default II (Switch)

Bravely Default II - Player Feedback & Developer Update - Nintendo Switch 28/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'équipe de développement de Bravely Default II avait besoin de l'avis des joueurs et pour ce faire, avait proposé au printemps une version de démo du jeu qui a permis à l'équipe de recevoir 22000 réponses de la part des joueurs. Parmi toutes ces réponses, 6900 provenaient d'Europe : ce n'était donc pas une mince affaire de trier tout cela.Ils l'ont pourtant fait, et si certains compliments ont conforté l'équipe dans certains de ses choix, il y avait clairement de quoi améliorer le jeu sur la base du feedback des joueurs. C'est ce que Masashi Takahashi, le Producer du jeu, explique dans une nouvelle vidéo sous-titrée en japonais et disponible sur la chaine YouTube de Nintendo :Parmi les éléments remontés, le niveau de difficulté du jeu a semble-t-il beaucoup surpris les joueurs. Les développeurs ont donc travaillé sur cet aspect, profitant de l'occasion pour améliorer certains aspects, même si le producer s'est justifié de la difficulté de la démo en parlant du nombre de choses qu'il fallait permettre de découvrir dans la démo, comme le système de combat. Mais l'équipe a entendu ces plaintes, et proposera donc de basculer entre trois modes de difficulté dans le jeu : casual, normal et hard, en faisant en sorte que ce soit juste assez difficile, quel que soit son niveau d'expérience du jeu vidéo.Une autre piste d'amélioration a concerné la gestion des tours. Masashi Takahashi a indiqué que les joueurs s'étaient permis de faire des propositions, et l'équipe a finalement retenu un nouveau système basé sur la présence de points d'exclamation et de jauges de progression pour chacun des personnage en lice. Cela ne sera disponible que pour votre partie, et non pour les ennemis.Il sera possible, dans la version finale, de passer les introductions au combat, et plus d'informations seront ajoutées pour permettre de prendre les meilleures décisions.Le second volet des améliorations présenté concerne l'environnement de jeu. On apprend ainsi qu'on saura si un ennemi peut être un peu coriace, et on recevra même un bonus si on a une équipe un peu faiblarde qui arrive à s'en prendre à lui.Par ailleurs, l'équipe a revu la police de caractère utilisée pour afficher les menus et options. Le système d'assignation des commandes a été revu, et plusieurs paramètres du jeu ont été ajoutés.On sent que l'équipe a beaucoup travaillé pour prendre un maximum en compte l'avis des joueurs : plus de 22000 ont contribué au feedback, un superbe test grandeur nature, et on comprend ainsi un peu mieux pourquoi la sortie du jeu a été reportée de quelques semaines, puisque l'on sait maintenant que Bravely Default II sortira le 26 février 2021