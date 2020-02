News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Rejoignez-nous le 20 février à 15:00 pour une vidéo de présentation d'environ 25 minutes consacrée à #AnimalCrossing: New Horizons qui révélera tous les détails de la formule Évasion Île déserte de Nook Inc. ! #ACNH pic.twitter.com/A0wu3tGjZs — Nintendo France (@NintendoFrance) February 18, 2020

À un mois de la sortie du jeu, il est grand temps de lever le voile totalement sur Animal Crossing: New Horizons qui est resté très mystérieux depuis sa présentation à l'E3 en juin dernier.Nintendo l'a bien compris et c'est pour cela qu'aura lieu un Animal Crossing Direct ce jeudi 20 février à 15h (heure de Paris !).D'une durée de 25 minutes, ce Direct devrait être l'occasion de découvrir quelques unes des nouveautés du jeu qui semble beaucoup tourner autour du crafting d'objets, là où les précédents titres avaient davantage mis l'accent sur les galeries commerciales pour meubler sa maison.Nous espérons également retrouver d'anciennes figures de la série qui sont pour le moment restées absentes des diverses images du jeu. Une pensée pour Thibou et son musée !Rendez-vous donc ce jeudi, à 15h pour découvrir toutes les nouvelles informations concernant Animal Crossing: New Horizons, à un mois de sa sortie sur Nintendo Switch !