C'est un raz de marée qui doit réjouir Nintendo en cette période d'actualités moroses. Animal Crossing: New Horizons est devenu un succès majeur au Royaume-Uni, avec un lancement dépassant au cours de sa première semaine de vente toutes les ventes de lancements combinés de tous les précédents jeux Animal Crossing, y compris les spin-offs.





Cela nous donne comme comparaison par exemple 3,5 fois plus de ventes pour New Horizons que pour l'épisode New Leaf lancé en 2013 sur 3DS, jusqu'alors le meilleur lancement de la franchise. Animal Crossing : New Horizons devient ainsi le jeu sur Nintendo Switch à connaître le meilleur lancement sur le marché anglais, seul le cumul des ventes de Pokémon épée et bouclier arrivant à faire mieux.







Et encore, ce résultat ne prend en compte que les ventes physiques et non les versions dématérialisées, qui ont dû être nombreuses en cette période d'épidémie et de perturbation des livraisons. Comme les anglais sont également confinés en étant invités à rester chez eux, ce type de jeu tombe à point pour occuper les joueurs et se plonger dans un univers un peu plus gai que le notre en ce moment.





Pour cette semaine du top anglais GFK, Animal Crossing: New Horizons est donc en première place, devant Doom Eternal, dont les ventes physiques sont trois fois moins importantes qu'Animal Crossing (les versions dématérialisées ne sont pas également comptabilisées, mais Bethesda ne partage pas également ses données de ventes numériques).





L'ensemble des ventes physiques a été important cette semaine, avec plus de 475 000 jeux écoulés. Call of Duty: Modern Warfare, en 3e position, a connu une hausse de 282% de ses ventes, FIFA 20 est n ° 4 avec une hausse de 326%, Mario Kart 8: Deluxe en n ° 5 ave cune hausse de 100% ... bref on voit que les joueurs britanniques ont pris leurs dispositions pour pouvoir jouer en local et en online durant cette période.







Seuls trois jeux dans l'ensemble du Top 40 ont vu leurs ventes chuter : Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (- 24%), Two Point Hospital (- 8%) et Nioh 2, ex n ° 1 de la semaine dernière (- 55%).



Voici le Top Ten de GfK pour la semaine se terminant le 12 mars