Rappel : Splatfest Splatoon 3 X Pokémon, cela débute aujourd'hui

Une rencontre au sommet est prévue à partir d'aujourd'hui sur Splatoon 3. Comme nous vous l'avions indiqué en début de mois , le nouveau Splatfest a débuté ce matin samedi 12 novembre 2022 à 1h et s'achèvera lundi 14 novembre à 1h du matin. Placé sous le signe de la prochaine arrivée de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet le 18 novembre, allez-vous choisir Plante, Feu ou Eau ? Cela dépendra de votre préférence par rapport au starter des deux prochains jeux. Le vert type Plante avec Poussacha, le rouge type Feu avec Chochodile et enfin le bleu type Eau avec Coiffeton.