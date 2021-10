[Rappel] Où voir le Animal Crossing Direct de ce vendredi 15 octobre à 16h ?

Animal Crossing: New Horizons Direct - 15/10/2021 (Nintendo Switch) 15/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est en effet à 16h que se donneront rendez-vous les fans d'Animal Crossing: New Horizons, pour ne pas manquer la diffusion du Animal Crossing Direct au cours duquel on devrait découvrir le contenu de la prochaine mise à jour du jeu. Parmi celles-ci, le café de Robusto, Le Perchoir, devrait avoir une place de choix dans la présentation.La mise à jour correspondante devrait ensuite être proposée courant novembre, avait-on appris lors du Nintendo Direct du 24 septembre dernier . On a hâte de la découvrir dans la mesure où ce DLC devrait faire apparaître un nouvel établissement dont on ne pourra ensuite plus se passer : le café !Ce Animal Crossing Direct durera une vingtaine de minutes, et sera donc disponible dès 16h, pour ensuite être visible quand vous le souhaitez sur YouTube. Voici d'ailleurs le lecteur vidéo qui vous permettra de suivre cette émission :A lire aussi : notre Guide complet Animal Crossing: New Horizons