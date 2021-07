News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Correctifs génériques

Problèmes corrigés

Mardi, Nintendo annonçait la sortie d'un nouveau patch pour Animal Crossing: New Horizons Pardon, on parle de nouvelle version, parce que c'est Animal Crossing, après tout, ce n'est pas un jeu comme les autres. Avec cette mise à jour, le jeu passe en version 1.11.0.On vous expliquait mardi que cette version serait nécessaire pour bénéficier de certains ajustement liés aux feux d'artifice du mois d'août, qui viendront rythmer vos dimanches d'un été apparemment bien trop calme sur votre île !Nintendo a aussi publié des notes de version, aussi courtes qu'efficaces, car au-delà de ces ajustements somme toute mineurs, il n'y a pas d'autre nouveauté à attendre dans le jeu... à part des items saisonniers que nous pourrons acquérir dans la boutique de Tom Nook.On vous a traduit les notes de version, parce qu'on est comme ça, à PN...- Les événements saisonniers ont été mis à jour (ndlr : ce sont les feux d'artifice d'août).- Le contenu suivant a également été ajouté : des articles saisonniers supplémentaires à durée limitée de Nook Shopping.Des ajustements et des corrections ont été apportés pour améliorer l'expérience de jeu.Si cette mise à jour est assez légère, Nintendo nous promet du nouveau contenu pour les mois à venir. Cela sera-il suffisant pour donner envie aux joueurs de plonger à nouveau dans Animal Crossing: New Horizons, le symbole vidéludique du premier confinement.A lire aussi : notre guide complet sur Animal Crossing New Horizons (Switch) Source : Nintendo of America