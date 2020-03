News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quels sont les insectes et poissons à capturer en mars dans Animal Crossing New:Horizons ?

Compléter le musée de Thibou est le travail de toute une vie dans Animal Crossing: New Horizons. Cela va vous inciter à sortir la canne à pêche et le filet à papillon de façon à en capturer le maximum. Mais saviez-vous que certains ne sont disponibles que pendant une période donnée ?Plusieurs insectes et poissons ne seront plus disponibles après la fin du mois de mars. Vous avez donc encore quelques jours pour les trouver, grâce à cette liste :- Papillon Empereur (insecte volant) : de 17h à 8h du matin, il vaut 4000 clochettes- Bouvière (poisson) : dispo toute la journée, valeur de 900 clochettes- Perche jaune (poisson) : dispo toute la journée, valeur de 300 clochettes- Dai yu (poisson) : en rivière, de 16h à 9h, 15 000 clochettes- Esturgeon (poisson) : en rivière, toute la journée, 10 000 clochettes- Clione (poisson) : en mer, toute la journée, 1000 clochettes- Poisson Lanterne (poisson) : en mer, de 16h à 9h, 2500 clochettesNotez que cette liste n'est valable que pour l'Hémisphère Nord, si vous vivez dans l'Hémisphère Sud on vous invite à consulter Polygon, en sourceSource : Polygon