Hélas, rares furent les titres compatibles avec ce système. The Legend of Zelda : The Wind Waker et certains jeux Pokémon permettaient ainsi via la GBA connecté d’avoir accès à des bonus inaccessibles aux autres joueurs. Mais ce furent surtout Final Fantasy : Crystal Chronicles (on vous joint le lien de RYoGA qui avait présenté ce jeu il y a bien longtemps) et The Legend of Zelda : Four Swords qui avaient été clairement pensés pour permettre de rassembler quatre joueurs GBA autour d'un GameCube. Autant dire qu’à l’époque, rares furent les joueurs ayant pu jouer dans ces conditions.