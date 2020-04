News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quel mois capturer quel insecte dans New Horizons ?

Quelle est la valeur des insectes dans Animal Crossing: New Horizons ?

La mise à jour déployée jeudi pour Animal Crossing: New Horizons apporte des changements autres que ceux mis en avant par Nintendo, et notamment le taux d'apparition des insectes dans le jeu, qui pouvait auparavant beaucoup fluctuer, sur des périodes données.On fait le point ici sur ce qui a évolué, grâce à des données communiquées par un internaute, Ninji , sur Twitter, suivi d'un gros boulot de traduction pour retomber sur nos pattes, car les noms d'insectes en anglais et nous, ça faisait deux... Jusqu'à maintenant !En effet, le taux d'apparition des insectes rares a été largement revu à la baisse, tandis que la valeur des insectes rares capturés, qui devait bondir certains mois, a été par ailleurs largement revue. Ces deux changements seront donc lourds de conséquence pour votre compte à la Banque Nook et son solde en clochettes.C'est grâce à Ninji, un fan du jeu qui a de plus les compétences pour analyser le code-source du jeu, que l'on sait maintenant que les chances de voir apparaitre un insecte ont été largement revues par Nintendo dans sa dernière mise à jour. Vous pouvez aussi vous référer à cet article de Polygon si vous souhaitez consulter le tableau dans la langue de Shakespeare.Il faut en effet constater que les insectes rares vont aussi apparaître beaucoup moins souvent dans le jeu à compter de la mise à jour 1.2.0 : vous l'avez sans doute constaté ces deux derniers jours, mais vous trouverez beaucoup beaucoup BEAUCOUP plus de citrins que de papillon empereur au gré de vos balades dans ACNH. Ninji indique en effet que le taux d'apparition des Paons-du-jour a été réduit de 80-90%, Empereur et Atlas de 50%. Terrible car dans le même temps, le taux d'apparition d'insectes plus communs a lui été revu à la hausse.Enfin, terminons cette triste nouvelle économique pour le ministère des finances de votre ile en signant également que les scorpions et les tarentules sont aussi beaucoup plus rares désormais : la probabilité de voir une tarentule ou un scorpion se balader sur votre ile tombe à 2, contre 3 ou 4 auparavant. Ca change tout, croyez-nous.On vous a traduit les noms d'insectes sur la base des noms dans la version français d'Animal Crossing: New Horizons, dans le tableau ci-dessous, qui vous permettra de savoir quand maximiser vos chances de trouver telle ou telle bêbête infecte, comme le dit un certain Thibou, conservateur de musée de son état.En résumé, on ne peut plus trop compter sur la chasse aux insectes pour devenir riche dans Animal Crossing New Horizons : Nintendo n'arrête pas de jouera avec l'économie de notre ile et la dernière mise à jour proposée jeudi 23 avril va dans ce sens. On avait notamment été averti par la banque Nook que le taux d'intérêt de notre épargne avait été revu à la baisse, on sait désormais aussi que les insectes rares seront par ailleurs plus difficiles à trouver.On vous promettait dans le titre de cette news de vous parler aussi de la valeur des insectes dans Animal Crossing: New Horizons.La valeur des insectes est bien entendu dépendante de la rareté de ceux-ci : plus un insecte est dur à trouver, dur à attraper, plus sa valeur est donc importante. C'est la raison pour laquelle une Punaise vaut 120 clochettes et une Lucane girafe 12000 clochettes... On n'est pas tous égaux devant Méli et Mélo, ou Django !Voici un tableau qui vous présente, par ordre alphabétique, l'ensemble des insectes d'Animal Crossing: New Horizons, et leur valeur en Clochettes, de l'abeille naine à la Troides brookiana.Maintenant, vous savez précisément combien vaut chaque insecte d'Animal Crossing: New Horizons. N'hésitez pas à lire les autres guides qu'on vous propose pour vous accompagner, et ainsi faire que vous soyez moins seul sur votre ile déserte !