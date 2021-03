News Project Triangle Strategy (Switch)

S’il en partage le style artistique, Project Triangle Strategy se montre bien différent d’Octopath Traveler, notamment en devenant un RPG tactique. Lors du Game Live Japan, une séance de questions-réponses a été publiée avec le producteur Tomoya Asano. Asano a ainsi pu répondre à différentes questions concernant le jeu dont le calendrier de sortie reste encore bien lointain.





Le développement d'Octopath Traveler et de Bravely Default II m'a permis de découvrir des récits destinés aux adultes et je me suis demandé s'il n'y avait pas un format de jeu plus adapté à ces histoires qu'un RPG standard. C'est ainsi que nous avons opté pour un RPG de stratégie pour ce projet.

Nous prévoyons que le jeu aura plusieurs fins. Quant à la durée du jeu, elle n'est pas encore fixée... Nous visons toujours une cinquantaine d'heures, mais cela ne se passe jamais comme ça.

Les dessins du jeu sont répartis entre tous les membres de l'équipe, mais tous les dessins proviennent de M. Ikushima. Il y avait beaucoup plus de (personnages) que pour Bravely Default, donc c'était un travail difficile...

Différents membres ont pu essayer le jeu à différents moments, mais au 2 mars, l'enquête ressemble à quelque chose comme ça :

Nous interrogeons également les joueurs sur le choix qu'ils font par le biais d'une enquête de satisfaction.

Nous adorons le Mur de Corentin. (Rires)

C'est probablement un gars timide. Soit ça, soit un énorme frimeur.

Avec un peu de chance, avant qu'il ne fasse froid !

Avec humour, le producteur nous demande de patienter car la route est encore bien longue avant de voir le tunnel. On se souvient que les retours des fans après la démo d'Octopath Traveler avaient été minutieusement étudiés pour être pris réellement en compte, il est donc délicat pour Asana d'aborder certains sujets qui peuvent bouger dans le temps. Mais en attendant l'année 2022 pour pouvoir jouer à la version complète de Project Triangle Strategy (ou de son futur nom car c'est un nom temporaire), lancez la démo disponible sur l'eShop si ce n'est pas encore fait.





Le nom d'Asano est souvent associé aux RPG. Qu'est-ce qui vous a décidé à développer votre premier RPG tactique ?Les options de dialogue et les embranchements ont laissé une forte impression dans nos esprits. Combien d'itinéraires différents y a-t-il au total et si vous vouliez tous les jouer, quel serait le nombre d'heures estimé ?La version démo du jeu présentait beaucoup de personnages, mais combien de personnages au total prévoyez-vous dans le produit final ? Les personnages sont-ils tous dessinés par Naoki Ikushima ?La démo met les joueurs face à une décision difficile : Protéger Roland et se battre ou le livrer à l'ennemi. Quelle option a été choisie du premier coup par l'équipe de développement?- Joué aux deux voies : 29%- Abandon de Roland : 8- Protégé Roland : 58%.Quel personnage est le plus populaire auprès de l'équipe de développement ? Et pour quelle raison ?Pourquoi Maxwell porte-t-il un masque ?Le jeu n'est pas prêt de sortir, mais quand pouvons-nous espérer des nouvelles à son sujet ?Source : Nintendo Everything pour la traduction anglais à l'origine