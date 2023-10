Pretendo Network : une proposition open source alternative pour maintenir des services online sur Wii U et 3DS

Si l'annonce officielle de ce qui était grandement prévisible agite la Toile et les fans de Nintendo, certains bidouilleurs avaient commencé à anticiper le problème en imaginant des solutions alternatives. Ces propositions, loin d'être finalisées pour le moment et donc non encore disponibles auprès du public, vont être mises en avant dans les prochaines heures.





Parmi les premières propositions se démarque la solution Pretendo Network

Pretendo est une alternative gratuite et open source des serveurs Nintendo pour la 3DS et la Wii U permettant la connectivité en ligne pour tous, y compris après l'arrêt des serveurs officiels.

Un programme qui devrait agir comme un véritablement pansement sur la plaie des fans qui se désolent de l'arrêt programmé des services en ligne sur les deux consoles chéries.

Notre objectif est de préserver les fonctionnalités en ligne de ces consoles, afin de permettre aux joueurs de continuer à jouer à leurs jeux Wii U et 3DS favoris à leur plein potentiel.

Pretendo est un projet open source regroupant différents passionnés qui visent à recréer le Nintendo Network pour la 3DS et la Wii U en utilisant la rétro-ingénierie, afin de maintenir différentes possibilités d'actions après la fermeture du Nintendo Network. Qui dit rétro-ingénierie dit solutions techniques pour proposer des solutions similaires tout en tentant de ne pas prendre des sources propriétaires que Nintendo voudrait défendre.

Un miracle qui arrive bientôt ?

On va calmer tout de suite les ardeurs, il reste beaucoup de travail à fournir et comme les avancées se font de manière dispersée, le support sera progressif. Voici une première diapo de l'avancée actuelle du projet.

Comme on peut le voir, le projet est actuellement arrivé aux 2/3 tiers de ses objectifs initiaux, avec un gros bémol concernant Mario Kart 7.

Est-ce un projet sur lequel Nintendo peut agir pour vouloir bloquer la proposition ?

Il y a malheureusement deux points qui peuvent faire froncer les sourcils de Nintendo malgré les intentions louables des développeurs de vouloir aider les utilisateurs de 3DS et de Wii U à maintenir en vie certaines fonctionnalités :







- le gros point de crispation, c'est qu'il faut accepter de hacker sa console. Si les développeurs indiquent qu'un simple Homebrew permet de faire cela aisément sur Wii U et que des informations seront partagées ultérieurement sur la méthodologie à employer pour procéder sur 3DS, on imagine très bien que l'intrusion au sein de la console de solutions logicielles non approuvées par Nintendo risque de créer une certaine tension. Il est clair que nous ne développerons pas plus en avant cet aspect au sein de Puissance Nintendo.







- les passerelles via les émulateurs. Pour le moment, seul l'émulation Wii U via Cemu prend en charge Pretendo. Quand on connait l'avis de Nintendo par rapport à cet émulateur et la gestion de roms sur Internet, on se doute que la situation va être scrutée de très près. Du côté émulation 3DS, c'est encore le désert car Citra ne gère pas encore le jeu en ligne et quelques espoirs sont nourris pour l'émulateur mobile Mikage mais il reste encore bien du chemin à faire.

Pretendo marche donc sur des oeufs !



Les développeurs mettent en avant que le projet est surtout mis en place pour maintenir en vie les 3DS et les Wii U afin de permettre de jouer normalement malgré l'arrêt des services en ligne. Ils précisent que l'on ne pourra pas réutiliser sur Pretendo nos identifiants Réseau existants sur le Nintendo Network car seul Nintendo détient vos données utilisateur et ils n'ont clairement pas envie de devoir gérer des éventuels problèmes avec la gestion des données personnelles.

Bien qu'une migration des NNID aux PNID soit théoriquement possible, elle serait risquée et nécessiterait des données personnelles sensibles que nous préférons ne pas stocker. Ils indiquent aussi qu'ils n'ont pas accès à la liste des personnes bannies du Nintendo Network, donc tout le monde pourra accéder à leurs propres serveurs. Mais, pour éviter d'éventuels dérapages, il y aura aussi une charte qui sera mise en place avec des règles à suivre lors de l'utilisation des services. Leur non-respect pourra entraîner un bannissement. C'est une solution développée pour les fans, pas pour les tricheurs ou autres comportements toxiques. Ils indiquent aussi qu'ils n'ont pas accès à la liste des personnes bannies du Nintendo Network, donc tout le monde pourra accéder à leurs propres serveurs. Mais, pour éviter d'éventuels dérapages, il y aura aussi une charte qui sera mise en place avec des règles à suivre lors de l'utilisation des services. Leur non-respect pourra entraîner un bannissement. C'est une solution développée pour les fans, pas pour les tricheurs ou autres comportements toxiques.

Pas de déclinaison sur Wii et sur Switch

Les développeurs rappellent que serveurs personnalisées existent déjà sur Wii donc ils ne vont pas refaire le travail sur ce qui existe déjà, il y a déjà beaucoup de travail à effectuer au regard de leurs objectifs sur 3DS et Wii U.



Concernant la Switch, la question ne se pose pas car l'offre payante est actuellement commercialisée sans date de fin actée. Les services en ligne de la Switch ont des options payantes et fonctionnent de manière très différente du Nintendo Network, conduisant à un travail hors de portée pour le moment.