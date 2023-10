Fin des services en ligne de la 3DS = mort du Nintendo Badge Arcade

Comme Nintendo l'a révélé il y a quelques heures, les services en ligne pour la Wii U et la 3DS prendront fin en avril 2024. Si cela acte la fin du jeu en ligne de très nombreux jeux Wii U et 3DS, cela a un impact sur les interactions avec d'autres logiciels comme le Nintendo Badge Arcade. Nintendo of America a partagé une FAQ dédiée à cette application car après la fin du service en ligne, Nintendo Badge Arcade ne pourra plus être lancé, un message d'erreur sera affiché. Il ne sera plus possible de placer des badges dans la boîte à badges.





Une fois le service terminé, les badges obtenus dans Nintendo Badge Arcade continueront à être disponibles pour décorer le menu HOME de la Nintendo 3DS. Cependant, il ne sera plus possible de placer des badges dans la boîte à badges, ce qui signifie que les utilisateurs n'auront accès qu'à un maximum de 100 catégories et 1 000 badges qui se trouvent dans la boîte à badges. Nous recommandons aux utilisateurs de terminer le placement des badges avant la fin des services pour ce logiciel. Veuillez noter que les données relatives aux badges pour la décoration du menu principal seront sauvegardées en tant que données supplémentaires sur la carte SD. Si des données sont perdues en raison d'un dysfonctionnement de la carte SD ou pour toute autre raison, il ne sera pas possible de restaurer les données des badges après la fin des services au début du mois d'avril 2024. Par conséquent, nous recommandons également aux utilisateurs de sauvegarder leur carte SD en prévision d'événements peu probables. Vous pouvez préparer plusieurs cartes SD et sauvegarder des données différentes sur chacune d'entre elles. Vous ne pouvez pas combiner les données de plusieurs cartes SD en une seule par la suite. Nous remercions sincèrement les utilisateurs de Nintendo Badge Arcade d'avoir soutenu le logiciel pendant si longtemps et nous nous excusons pour la gêne occasionnée.





Source : Nintendo