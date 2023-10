Fin des services en ligne pour les Nintendo 3DS et Wii U en avril 2024

C'est par un tweet que Nintendo of America a annoncé la fin du support des services en ligne pour la Wii U et la 3DS. La date de fin est calée pour le début du mois d'avril 2024. Seront ainsi arrêtés la possibilité de jouer en mode coopératif en ligne (sauf si le jeu est géré par des serveurs propres à des éditeurs tiers), le classement en ligne et tous les partages de données. La date précise et l'horaire officiel seront communiqués ultérieurement.





On se doute qu'avec le démarrage d'une nouvelle année fiscale à compter du 1er avril 2024, Nintendo va effectuer un certain toilettage de ses propositions. La Wii U et la 3DS ont déjà vu la fermeture de nombreuses fonctionnalités en cette année 2023, la Switch arrive peu à peu vers la fin de son existence faste même si le PDG a réaffirmé le support de sa console star jusqu'à la fin de l'exercice fiscale s'achevant au 31 mars 2025. On sent tout de même qu'un passage vers une nouvelle génération se met en place et qu'il faut couper ce qui est devenu peu à peu inutile au regard de l'utilisation qui en est fait.





Veuillez noter que si un événement se produit qui rendrait difficile la poursuite des services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U, nous devrons peut-être mettre fin aux services plus tôt que prévu.

Nous remercions sincèrement les joueurs d'avoir utilisé les services en ligne des logiciels Nintendo 3DS et Wii U pendant une longue période et nous nous excusons pour tous les inconvénients engendrés par cette décision.

Quels impacts concrets liés à cette fin des services ?

Si les utilisateurs de Banque Pokémon pourront encore utiliser les services en ligne pour ce logiciel et qu'il sera toujours possible de télécharger les données de mise à jour et de retélécharger les logiciels achetés et les contenus téléchargeables à partir du Nintendo eShop "pendant un avenir prévisible", c'est bien l'ensemble des services en ligne s'arrêteront pour tous les logiciels Nintendo 3DS et Wii U, à quelques exceptions près de logiciels édités par des tiers.







Il sera toujours possible sur 3DS d'utiliser StreetPass car l'application utilise la communication locale entre les systèmes de la famille Nintendo 3DS, mais toutes les fonctionnalités de SpotPass ne seront plus disponibles car ces dernières utilisent les services en ligne qui seront coupés.





Nintendo explique ainsi que l'on pourra toujours utiliser StreetPass dans StreetPass Mii Plaza, pré-installé sur l'ensemble des consoles de la famille 3DS, mais il ne sera plus possible d'utiliser des fonctionnalités qui utilisent la communication en ligne, comme la réception de nouveaux panneaux dans Puzzle Swap.





Nintendo indique que le jeu en ligne restera possible s'il ne nécessite pas de communication en ligne. Des précisions supplémentaires devraient arriver en fonction des questions-réponses qui vont affluer suite à l'annonce de cette décision de fermeture.







Merci beaucoup d'avoir soutenu nos produits.









Nintendo remercie tous les utilisateurs qui ont profité de la Wii U et de la 3DS tout en indiquant que le calendrier prévu pourrait être révisé en accélérant éventuellement la date de fin.