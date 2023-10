Quelques indiscrétions sur trois nouveaux niveaux de Super Mario Bros. Wonder

Si la prochaine actualité est bien évidemment la sortie du nouveau Détective Pikachu, nul n’a oublier l’arrivée le 20 octobre du nouveau Super Mario Bros. Wonder, synthèse du meilleur de la franchise avec quelques changements qui promettent de renforcer le plaisir de jouer. C’est le gros titre de cette fin d’année alors nombreux sont les joueurs qui comptent les jours avant de pouvoir se lancer dans les différents niveaux, manette en main.

Cap sur « Condarts Away ! » : World 2 | Difficulté deux étoiles

Ce second monde du jeu nous emmène à Fluff-Puff Peaks, un environnement de nuages et de neige, où se déroule le niveau "Condarts Away". Vos adversaires principaux seront les Condarts, des oiseaux jaunes qui, en vous repérant, se dirigeront vers vous avec leur bec rouge vif bien aiguisé.



Leur vitesse leur permet de détruire des obstacles comme des briques et d’autres adversaires sur leur chemin. Ils finissent par se coincer dans le sol ou un mur et même s’entrechoquent entre eux. Il va donc falloir être habile pour les esquiver, sauter au bon moment pour les faire abattre un obstacle et jouer de la Fleur Bulle pour récupérer un peu de santé dans ce paysage enneigé.

Mais ceci n’est qu’un hors d’œuvre car bientôt une fleur à hélice vous donne accès à une zone spéciale remplies de différentes pistes, des rails de couleur jaune permettent à Mario et à ses amis de se frayer un chemin en zigzaguant à travers la zone en tyrolienne, en collectant le plus grand nombre possible de pièces de fleurs violettes tout en évitant les Condarts. Un segment rapide qui dynamise l’action avant d’arriver à ce qui semble le grand moment de fun : les Zip Tracks.





Il faut d’abord attraper la graine magique du niveau et l’action nous fait basculer dans une perspective de haut en bas. Nintendo semble s’être surpassé au niveau gameplay pour vous faire éviter les ennemis et traquer les pièces de fleurs. Une nouvelle graine magique attrapée et le niveau rebascule à la normal. Cette grande variété d’action au sein du niveau donne vraiment envie !

On poursuit avec des révélations sur le niveau « Where The Rumbas Rule » : World 6 | Difficulté deux étoiles.

Changement d’ambiance pour ce sixième monde avec des grottes et de la lave. Nous sommes plongés dans les profondeurs d'une caverne et nos adversaires sont des rochers géants appelés Rrrumbas, qui tentent de vous rouler dessus dès qu’ils vous aperçoivent. A nouveau ces derniers peuvent détruire certains éléments du décor. Fort heureusement, ces ennemis ne semblent pas trop difficiles à duper, en particulier grâce au champignon foreuse qui vous permettra de vous enfouir dans la terre afin que les Rrrumbas passent au-dessus de vous, au contraire des Scirpes qu’il faudra éviter à tout prix !



Parmi les éléments notables de ce niveau, des pierres peuvent être basculées pour créer un enchaînement domina dévastateur sur les Rrrumbas. Mais gare au jeu en multi où vous risquez de vous retrouver aplati par une pierre déclenchée par un autre joueur.

En décrochant la graine magique du niveau, vous allez basculer dans un gameplay redoutable. Mario et ses amis se transforment en version Spike Ball d'eux-mêmes et foncent à travers une zone remplie de rampes, de pièces et d'ennemis, le tout accompagné par des effets sonores de quilles de bowling lorsque vous éjectez les Rrrumbas. Un grand moment de fun qui devrait séduire les plus jeunes s’esclaffant devant le nez de Mario qui s’écrase lorsqu’il s’enfonce dans le sol.

On termine ces révélations par le niveau « Countdown to Drop Down » issu du Monde 2| Difficulté trois étoiles.

Nous retournons dans le second monde, celui de Fluff-Puff Peaks, avec une étape très technique. Ici nous avons des ascenseurs un peu particulier car ils affichent un nombre et chaque fois que l’on va atterrir dessus, le nombre diminue. Si vous atteignez le zéro, vous serez éjecté vers les profondeurs. Il va donc falloir gérer vos sauts avec tact et éviter tout faux mouvement. Lorsque vous quittez l’ascenseur pendant un court laps de temps, le nombre se reconstitue progressivement.





Mais si jouer seul est déjà un beau challenge, imaginez le casse-tête lorsque vous allez faire ce niveau à plusieurs, avec la multiplication des bonds de chaque joueur. Le compte à rebours des ascenseurs va s’accélérer ! Pour corser le tout, dans la seconde moitié du niveau apparait un Lakitu lanceur d’épines.







Utilisez bien vos bonus pour vous protéger, grimpez sur une plateforme plus haute que lui pour le dégager et profitez de son nuage pour planer au-dessus des plateformes le plus longtemps possible. En chemin, vous croiserez aussi des plantes Piranha Melon, bien moins dangereuses que ses célèbres cousines qui crachent des boules de feu ou tentent d’avaler Mario. Ici, elles ne font que projeter des graines de melons noires sans danger, excepté qu’en vous percutant, elles vous poussent vers une direction que vous ne souhaitez pas. Vous pourrez cependant tenter de rebondir sur les graines pour atteindre de nouvelles plateformes.



La graine magique transforme alors le niveau en une chute libre pour Mario, avec des étoiles qui tombent à côté de vous, vous conférant l'invincibilité contre des ennemis tels que les Smogrins, le tout étant chronométré avec une certaine marge de facilité.

Voilà trois niveaux très agréables qui semblent confirmer la richesse de ce Super Mario Bros. Wonder. Désolé, il va donc falloir attendre désormais seize petits jours pour découvrir tout le reste.

Takashi Tezuka, le producteur, et Shiro Mouri, le réalisateur, ont accepté que ces informations soient partagées car ce n'est qu'une minuscule partie de ce que vous pourrez découvrir dans ce titre. D'où cette question : combien de temps pour finir ce jeu et est-il difficile ?



Les habitués de la franchise Super Mario Bros savent que le jeu est adapté à un large public mais avec toujours quelques niveaux à la difficulté bien plus relevée que d'autres. Ceux qui voudront collectionner à 100% tous les badges du jeu devront trouver toutes les astuces pour atteindre l'ensemble des plateformes. En effet, si certains badges peuvent être achetés avec la monnaie du jeu dans la boutique, d'autres devront être obtenus après moult contorsions acrobatiques.











Obtenir les badges est effectivement très important car ils peuvent servir à ajuster les capacités de votre personnage si vous souhaitez rendre certaines séquences plus faciles. Par exemple, les badges d'action vous donnent des capacités utiles que vous pouvez activer à tout moment, comme des sauts plus élevés ou une action de vol plané, tandis que les badges de boost vous donnent des capacités passives, comme la possibilité de rebondir automatiquement hors d'une fosse ou de commencer chaque étape avec un Super Champignon. Si vous souhaitez ajouter du défi à votre expérience, un troisième type d'insigne, les insignes d'expert, offre des capacités difficiles à maîtriser, comme forcer votre personnage à sprinter sur la scène ou le rendre invisible aux yeux des ennemis et des joueurs. Ces badges sont censés apporter des bonus de jeu, mais tant que vous ne maîtrisez pas leurs effets, ils peuvent également ajouter de la difficulté.

Obtenir les badges est effectivement très important car ils peuvent servir à ajuster les capacités de votre personnage si vous souhaitez rendre certaines séquences plus faciles. Par exemple, les badges d'action vous donnent des capacités utiles que vous pouvez activer à tout moment, comme des sauts plus élevés ou une action de vol plané, tandis que les badges de boost vous donnent des capacités passives, comme la possibilité de rebondir automatiquement hors d'une fosse ou de commencer chaque étape avec un Super Champignon. Si vous souhaitez ajouter du défi à votre expérience, un troisième type d'insigne, les insignes d'expert, offre des capacités difficiles à maîtriser, comme forcer votre personnage à sprinter sur la scène ou le rendre invisible aux yeux des ennemis et des joueurs. Ces badges sont censés apporter des bonus de jeu, mais tant que vous ne maîtrisez pas leurs effets, ils peuvent également ajouter de la difficulté.

"Nous pouvons avoir des badges qui vous sauvent automatiquement si vous tombez dans un puits, ou des badges qui vous rendent invisible", explique Mouri. "Il y a des badges qui conviennent aux joueurs débutants et d'autres qui offrent aux joueurs confirmés un petit handicap pendant le jeu. Je pense que cela offre de nombreuses options et une grande variété pour tous les types de joueurs. Outre l'aide apportée par ces badges, le choix de votre personnage peut se révéler une aide précieuse. Mario, Luigi, Peach, Daisy et les Toads se jouent tous de la même manière, tandis que les Chippin et les Yoshis sont destinés aux joueurs moins expérimentés, car ils ne peuvent pas subir les dégâts des ennemis. Ne pas hésiter à les prendre au départ pour découvrir un niveau mais attention, ils ne peuvent pas utiliser de bonus, vous faisant perdre certaines possibilités. Si M Mouri reconnait avoir réussi à récupérer tous les badges, M Tezuka avoue avoir séché sur le dernier. Il reconnait que désormais, il est moins doué que les autres membres du personnel, ayant eu besoin d'un peu d'aide pour le guider sur deux parcours. Mais c'est un bon niveau de difficulté.





M. Mouri recommande également de tester les fonctionnalités multijoueur de Super Mario Bros. Wonder, en particulier la fonction "Standee" qui peut servir de point de contrôle à l'intérieur d'une scène. Il est ainsi toujours possible de voir le trajet des autres joueurs en ligne, ce qui vous permettra de trouver la meilleure route.





Dernier teasing : celui du combat contre les boss. Ils s'annoncent tout simplement épiques avec votre capacité Wonder ! Mais cela, il vous faudra le découvrir par vous-même !







Si une partie de la presse a pu découvrir des démonstrations du jeu comme le montre cette séance de gameplay partagée par Nintendo Life, c'est Game Informer qui dévoile quelques détails sur trois mondes issus de la dernière démo. Si vous souhaitez conserver le plaisir de la découverte, ne descendez pas plus loin. Si en revanche vous avez juste besoin de vous rassurer sur la qualité du jeu, prenez cela comme un petit bonus pour patienter jusqu'au 20 octobre 2023.