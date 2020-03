Voici un petit jeu tout simple qui débarque sur l'eShop de notre Switch aujourd'hui, au tarfi de 4,99 € (mais si vous faîtes un tour sur l'eShop canadien ou Mexicain, cela vous coûtera encore moins cher). Le principe est très simple car nous avons un jeu d'action musical, créé par le studio anglais Lyrelark et édité par Nellyvision, de type runner ert vous plongeant dans l'ambiance grecque antique.







Vous incarnez Lyrik, le guerrier mortel le pus puissant, et vous allez devoir affronter une variété de monstres mythologiques qui sèment le chaos avant d'en arriver à affronter les Dieux eux-mêmes. Vous allez devoir les défier en duel et en rythme, en suivant le bon tempo imposé par les instructions s'affichant au fur et à mesure, vous demandant de sauter, glisser... Bref, il faut gérer le timing pour faire la bonne action au bon moment.





Le jeu possède deux modes :



- le mode campagne classique où vous affrontez les créatures sur quatre niveaux distincts avant d'affronter le dieu correspondant. Les musiques originales ont été composées par Nathan Fitzpatrick.





- le mode Marathon, qui est un mode sans fin avec une génération de vos ennemis de manière procédurale. A vous de tenir le plus longtemps possible afin de débloquer le maximum de mouvements qui feront de vous le Dieu du rythme.





Le jeu sera également disponible dans quelques temps sur Google Play



Rhythm of the Gods - 25 Minute Playthrough [Switch] 23/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube