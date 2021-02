News 25 ans de Pokémon

Pikachu Gigamax dans les Terres Sauvages (Épée/Bouclier)

Depuis le week-end dernier, la première génération de bestioles fait des apparitions plus fréquentes dans Pokémon GO et notamment les plus exceptionnelles de la région de Kanto, à savoir le trio d'oiseaux élémentaires Artikodin (Glace), Électhor (Electrique) et Sulfura (Feu) mais aussi la chimère Mewtwo (Psy) qui sont tous disponibles, jusqu'à demain, dans les raids légendaires !



C'est un Pokémon Presents en forme de (très) bonne surprise qui est venu lancer les célébrations de ce demi-jubilé des monstres de poche : Game Freak et The Pokémon Company se décideraient-ils enfin à réveiller leur ronronnante licence ?En plus des remakes (attendus) de la 4G, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - qui devraient faire parler d'eux en osant s'aventurer sur des terrains graphiques inattendus , le RPG d'aventure Légendes Pokémon : Arceus est venu surprendre les sceptiques ! S'il faudra attendre fin 2021 voire 2022 pour profiter de ces gros morceaux, les applis mobiles et Pokémon Épée/Bouclier peuvent dès à présent compter sur leur dose de mises à jour d'anniversaire.Pikachu Gigamax, qui était offert aux joueurs de Pokémon Let's Go : Pikachu et n'avait fait qu'une seule autre apparition, est disponible dans les raids spéciaux des versions Épée/Bouclier. Ce Pikachu qui reprend ses rondeurs de Pokémon Bleu/Rouge est un joli clin d'œil aux prémices de la saga. Pika Pika !Une campagne en cours sur Pokémon Café Mix permet de récupérer 2500 glans dorés, quant au Maître de Galar il a (enfin !) les honneurs du mobile : Tarak et son Dracaufeu 5 étoiles peuvent être invoqués dans Pokémon Masters jusqu'au 18 mars. La paire propose un plateau Duo-Gemme agrandi et peut obtenir 6 étoiles EX au cours de la saison du Master Festival.Source : The Pokémon Comapny