News New Pokémon Snap (Switch)

New Pokémon Snap : la région de Lentis se dévoile 26/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

New Pokémon Snap est somme toute le prochain nouveau jeu Pokémon auquel vous jouerez sur Nintendo Switch, car il sort le 30 avril 2021 (vous pouvez d'ores-et-déjà le précommander sur l'eShop, si le coeur vous en dit !). A l'occasion du Pokémon Présents du vendredi 26 février 2021 The Pokémon Company a décoilé plusieurs informations le concernant.D'une part, The Pokémon Company a donné des information sur la région explorée dans cette aventure : il s'agit de la région de Lentis, que l'on pourra parcourir à bord du Neon One, un véhicule qui nous permettra de parcourir différentes situations géographiques, des plaines inévitables aux fonds marins moins prévisibles, voire même le désert. L'idée, c'est de permettre de découvrir les Pokémon dans leur habitat naturel.A chaque Pokémon son professeur, vous ferez dans New Pokémon Snap la connaissance du professeur Miroir et de ses disciples, Rita et Phil. Le professeur Miroir a mis au point une orbe, l'orbe Lumina, qui permet de faire scintiller les Pokémon : certains verront leurs flammes habituelles changer de couleur, d'autres se mettront à briller fortement, vous permettant ainsi de réaliser des clichés uniques.Car le but de New Pokémon Snap, c'est ça : photographier les Pokémon sous toutes leurs coutures, dans des situations différentes. Ainsi, si vous jouez une musique, certains Pokémon réagiront à celle-ci, vous permettant ainsi de prendre un cliché unique. En utilisant les différents outils mis à votre disposition, comme les orbes et la musique, vous pourrez ainsi prendre des photos de comportements différents.Ces photos vous rapporteront des points, et vous pourrez aussi les modifier pour les partager avec les joueurs du monde entier, invités à "liker" des photos, les classements leur offrant alors une mise en avant supplémentaire : stickers, effets variés... Vous aurez plein d'occasion d'exprimer votre créativité.Dans New Pokémon Snap, de très nombreuses espèces de Pokémon seront disponibles, la séquence diffusée aujourd'hui nous a même permis d'apercevoir un certain Celebi, mais on vous avouera que ce n'est pas notre Pokémon préféré (en tout cas pas le mien :p).La sortie de New Pokémon Snap est calée, et bien calée, au 30 avril 2021, date à laquelle vous prendre des photos de Pokémon par centaines dans l'espoir de compléter votre collection de clichés !