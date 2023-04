Pokémon JCC : premier aperçu pour le retour de Kadabra

Alors que l'extension Écarlate et Violet vient d'arriver en France , les prochaines vagues de sortie sont déjà prévues et commencent à se dévoiler.L'extension "Pokémon Card 151" qui devrait arriver cet été sera concentrée sur les Pokémon de la 1ère génération avec, évidemment, un gros côté nostalgique. D'autant plus nostalgique que cette extension marquera le retour du Pokémon Kadabra, absent depuis près de 20 ans du jeu de cartes.La raison ? Des plaintes du mentaliste Uri Gellar qui considérant que The Pokémon Company s'était trop inspiré de son numéro où il apparaissait avec des cuillères à la main pour le personnage de Kadabra, ainsi représenté sur les cartes à jouer. L'affaire a duré un petit moment jusqu'à ce que Uri considère que l'affaire avait été trop loin et que cela pouvait davantage s'apparenter à un hommage qu'à un vol.Nous voici donc en 2023 avec le retour de Kadabra dans le jeu de cartes à collectionner. Les premières cartes ont commencé à se dévoiler et c'est l'occasion de découvrir le fameux visuel de cette nouvelle carte :Kadabra sera de retour sous deux formes : une forme basique et une forme ex, qui fait elle aussi son retour dans le jeu de cartes Pokémon.Rendez-vous cet été pour découvrir la gamme "Pokémon Card 151" en France !