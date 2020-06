News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Le Pokémon Home vous propose une offre plutôt intéressante en ce moment : Si vous y déposez un Pokémon venant de Epée ou Bouclier, vous recevrez les 3 starters du titre possédant un talent cachéOuistempo se voit ainsi affublé de Créa-Herbe, talent boostant les capacités plantes de 50%, mais pas que. Voici certains des éffets de Créa-Herbe en combat : les Pokémon au sol récupèrent des points de vie tandis que les capacités Séisme, Piétisol et Ampleur voient leur puissance diminuée de 50 %.Le talent influe aussi sur certaines capacités : Force-Nature devient Éco-Sphère et Force Cachée peut endormir la cible. Un Pokémon qui utilise Camouflage prendra le type Plante.Flambino obtient lui le talent Libero, un tout nouveau talent donc, qui lui sied particulièrement bien. Ce talent lui permet de prendre le type de l’attaque qu’il utilise. Les fans de Amphinobi connaissent déjà les effets de ce talent avec Protéen. Donc non, ce n’est pas tout à fait un nouveau talent.Enfin, Larméléon n’est pas oublié puisqu’il viendra avec le talent caché Sniper, un talent multipliant par 1,5 l’effet déjà dévastateur d’un coup critique.