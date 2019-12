News Pokémon GO (mobile)

Top 10 des jeux mobiles les plus rentables de la décennie

Top 10 des jeux les plus rentables de l'année 2019

Pokémon GO est sorti en juillet 2016 et est devenu un phénomène planétaire. Transformer un engouement populaire initial en revenu régulier est une autre paire de manches, mais Pokémon GO semble y être parvenu avec insolence : en un peu plus de 3 ans, le jeu a réussi à se glisser dans le top 10 des jeux les plus rentables... de la décennie !Eh oui, la fin de l'année 2019 donne envie à de nombreux médias de diffuser des tops de la décennie, comme on l'évoquait d'ailleurs dans cet article . App Annie, qui analyse la performance des applications mobiles, s'est penchée sur deux tops aujourd'hui :- Le top des jeux les plus téléchargés de la décennie- Le top des jeux les plus rentables de la décennieSi Pokémon GO, compte tenu de son relatif jeune âge, n'arrive pas dans le top 10 des jeux les plus téléchargés des années 2010, il entre en 8e place. Devant Clash Royale, mais derrière les mastodontes de ces dernières années sur mobile :01. Clash of Clans02. Monster Strike03. Candy Crush Saga04. Puzzle & Dragons05. Fate/Grand Order06. Honour of Kings07. Fantasy Westward Journey08. Pokemon GO09. Game of War - Fire Age10. Clash RoyaleLe jeu a généré, rappelons-le, un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars depuis son lancement, avec plus de 541 millions de téléchargements. On n'ose donc pas imaginé, si Pokémon GO est 8e avec 3 milliards de dollars de revenu en 3 ans, quel est le chiffre d'affaires réalisé par Clash of Clans ou Monster Strike, qui occupent les deux premières places du classement.Sur l'année 2019, la performance financière de Pokémon GO est aussi incontestable : le jeu est pour App Annie en 6e position des jeux les plus rentables de l'année, comme le confirme le classement ci-après...01. Fate/Grand Order02. Honour of Kings03. Candy Crush Saga04. Monster Strike05. Lineage M06. Pokemon GO07. Fantasy Westward Journey08. Clash of Clans09. Dragon Ball Z Dokkan Battle10. PUBG MobileMalheureusement, donc, Pokémon GO n'arrive pas à craquer le top 10 des jeux les plus téléchargés ni en 2019, ni sur l'ensemble des années 2010.Sources : Gamesindustry