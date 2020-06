News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Serebii Update: The next Pokémon Sword & Shield Isle of Armor news is to be revealed tomorrow, June 2nd, at 13:00 UTC. Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/BuriNpMcDf — Serebii.net (@SerebiiNet) June 1, 2020

Le compte Twitter japonais de Pokémon nous tease une présentation demain 15h sans donner beaucoup plus de détails sur ce qui sera présenté concrètement.Le site Serebii.net a relayé l’information dans la fouléeOn vous donne évidemment rendez-vous demain sur PN pour revenir sur les révélations de cette présentation. La première partie de ce DLC devant nous parvenir d’ici la fin juin, on espère en apprendre beaucoup demain.Le Tweet original, tout en japonais :On vous rappelle que le le pack d’extension de Pokémon Epée et Bouclier est disponible sur le Nintendo eShop au prix de 29,99€, et sera déployé en deux temps.Attention, si vous possédez Epée et Bouclier et souhaitez avoir accès au contenu supplémentaire dans les deux jeux, il faudra passer deux fois à la caisse.