News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Une version agrémentée pour les retardataires ?

Si vous n'avez pas encore acheté Pokémon Épée ou Bouclier, cette nouvelle version est sans doute faite pour vous !





En effet, cette nouvelle version des deux jeux disponible depuis le 6 novembre est une version complète qui inclut d'office les deux DLC.







Dans chaque version vous aurez donc le jeu complet + le DLC 1 (Isolarmure) + le DLC 2 (Couronneige).





Voici pour rappel les liens vers les tests de ces différentes sections du jeu :

Comment se procurer le jeu et ses différentes versions

