News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Pokémon Direct - 09/01/2020 01/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'histoire de L'île solitaire de l'armure

Au sujet de Les terres enneigées de la couronne

De nouveaux Pokémon annoncés

Des formes Gigamax des Pokémon de départ de Pokémon Epée et Bouclier

Et des formes régionales de Pokémon connus

Un Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier a été annoncé durant le Pokémon Direct diffusé ce jeudi 9 janvier 2020 sur YouTube. Il s'agit d'un tout nouveau contenu additionnel téléchargeable, pour les jeux Pokémon Epée et Bouclier.Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le Pokémon Direct diffusé aujourd'hui, il est ici :On apprend dans le Pokémon Direct que le Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier proposera deux nouvelles aventures :- L'île solitaire de l'armure- Les terres enneigées de la couronneCes deux aventures permettront aux joueurs de faire la rencontre de noouveaux personnages inédits, de capturer de nouveaux Pokémon... et bien sûr d'arpenter de nouvelles zones encore inconnues de la région de Galar.The Pokémon Company précise que les joueurs pourront accéder à ces contenus additionnels quelle que soit leur progression dans le jeu. Il faudra toutefois se montrer un peu patient puisque la date de sortie de l'aventure l'île solitaire de l'armure est prévue pour le mois de juin, et la sortie de Les terres enneigées de la couronne est pour le moment annoncée pour cet automne.Le prix du Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier est de 29.99 €, et il peut être acheté dès aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch.Chaque extension se composera :- d'une nouvelle zone à explorer- de nouveaux Pokémon à attraper- de nouvelles tenues- de nouvelles fonctionnalités utilesA l'achat, les joueurs seront aussi récompensés avec des bonus à utiliser dans le jeu : un Uniforme Pikachu et un Uniforme Evoli. Des codes leur seront envoyés pour leur permettre de les récupérer dans leur jeu.L'île solitaire de l'armure est une extension qui permetra de découvrir une nouvelle zone de Galar appelée Isolarmure. Cette ile géante proposera son lot de plages, de forêts, de marais, de grottes et de dunes.The Pokémon Company précise quie de nombreux Pokémon y ont élu domicile, et qu'il y existe même un dojo spécialisé pour apprendre des techniques d'entrainement particulières.Partons cette fois dans le royaume de Couronneige dont les habitants vivent dans de petites communautés à l'abri au milieu des montagnes escarpées. Il faudra explorer ces terres glaciales, "percer les secrets des antres des Pokémon"Nous évoquions plus haut l'arrivée de nouveaux Pokémon à l'occasion de la sortie de ce pass d'extension payant. The Pokémon Company a présenté 4 Pokémon différents aujourd'hui :- Wushours : un Pokémon Kung-fu de type combat dont le talent est Attention. Il apparaitra sur l'ile solitaire de l'armure.- Shifours : deux styles pour ce Pokémon Kung-Fu, le style Poing Final et le style Mille Poings. Le talent de ce Pokémon est Poing Invisible.- Shifours Gigamax : là encore deux styles, avec pour talent Poing Invisible- Sylveroy : un Pokémon Roi de type Plante dont le talent est Tension, qu'on rencontrera dans les Terres enneigées de la Couronne.The Pokémon COmpany annonce par ailleurs que grâce à l'extention l'ile solitaire de l'armure, il sera possible d'aider certains de ses Pokémon à obtenir la puissance du Gigamax : les formes Gigamax de Gorythmic, Pyrobut et Lézargus ont ainsi été révélées durant le Pokémon Direct.Certains Pokémon ont également évolué avec les conditions climatiques propres à la région de Galar. Le Ramoloss de Galar a ainsi été présenté aujourd'hui.