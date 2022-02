Pokémon Diamant & Perle : mise à jour 1.2.0 disponible

Votre attention, Dresseurs et Dresseuses :



une nouvelle mise à jour logicielle (v. 1.2.0) de #PokemonDiamantEtincelant et #PokemonPerleScintillante est disponible.



Pour plus d'informations : https://t.co/SVzbd65eKu pic.twitter.com/tqb32oMGlU — Pokémon France (@PokemonFR) February 23, 2022

Il n’y a pas que Légendes Pokémon : Arceus comme jeu Pokémon sur Nintendo Switch. Pokémon Diamant Étincelant et Perle Brillante, sortis en fin d’année dernière continuent leur petit bonhomme de chemin.Lors de leur sortie, quelques fonctionnalités multi-joueurs étaient absentes, au grand regret des joueurs. C’était le cas notamment du Colisée qui permet d’affronter d’autres joueurs selon des règles personnalisées, et des Salles Union à 8 joueurs.Ces choses sont désormais réparées avec la mise à jour 1.2.0 disponible depuis ce début de semaine.Quelques fonctionnalités restent encore à activer, comme la Station Mondiale D'Échanges Miracle qui remplacera le GTS, désormais inclus au service Pokémon HOME, qui devrait lui devenir compatible dans les toutes prochaines semaines.Cette compatibilité avec le service Pokémon HOME ouvrira ainsi les interactions entre Pokémon Diamant Étincelant et Perle Brillante et Légendes Pokémon : Arceus. Une interaction encore bien mystérieuse jusque là !Pokémon Diamant Étincelant et Perle Brillante est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.