News PNCAST

Le trio du PNCAST s'est retrouvé grâce à la magie d'Internet pour un nouveau PNCAST dans lequel on revient sur les résultats semestriels de Nintendo, le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, et sur les sorties du moment : Pikmin 3, Mario Kart Live: Home Circuit, et la démo du très attendu Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau.Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Evidemment, vous pouvez aussi nous écouter avec le lecteur situé un peu plus haut dans cette actualité sur notre podcast !Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !