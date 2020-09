News PNCAST

Comment écouter le PNCAST ?

Avec autant d'annonces en l'espace de quelques jours, il était absolument indispensable de mobiliser l'équipe du PNCAST autour des micros pour une émission consacrée au Super Mario Bros Direct et à l'annonce d'Hyrule Warriors : l'ère du Fléau.Le podcast est de retour en ces temps de rentrée avec une émission comme on les aime : quand les annonces se multiplient, que les rumeurs vont bon train, on sent que ça bouge et ça, ça fait bien plaisir ! Xavier, Guillaume et Boris reviennent donc sur le Super Mario Bros Direct du 3 septembre, et sur Hyrule Warriors : l'ère du fléau, dans un PNCAST #ACTU comme on les aime !Dans cette émission, on va donc reprendre les différentes annonces liées à ces deux temps forts qui ont eu lieu en l'espace d'une semaine, avant d'ouvrir en conclusion sur une question somme toute cruciale : ces annonces surprises vont-elles remplacer les Nintendo Direct ? La question mérite d'être posée, car révéler les sorties une à une leur garantie une forte visibilité à un instant T, tandis que noyées dans un programme commun, elles pourraient être sympa, tout au plus !Si vous avez manqué les annonces liées au Super Mario Bros Direct, on vous renvoie vers quelques actualités de Puissance Nintendo, à commencer par celle annonçant l'existence du SMB Direct sur la chaîne YT de Nintendo, puis en vous renvoyant vers les différentes actualités couvrant chacune des annonces. Un peu de lecture en écoutant ce PNCAST, quel bonheur :Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Evidemment, vous pouvez aussi nous écouter avec le lecteur situé un peu plus haut dans cette actualité sur notre podcast !Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et surtout, de passer un très bel été avec Puissance Nintendo !