Plus que quelques jours avant la sortie de Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Dans ce nouveau conte, les futurs dirigeants de trois nations régissant Fódlan rencontrent Shez –mercenaire et protagoniste de Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Shez cherche à obtenir des réponses après avoir subi une amère défaite des mains de l’énigmatique Démon Cendré. Guidez ses pas au fil d’une histoire encore inédite, regorgeant de chemins divergents.

Vos talents tactiques seront mis à rude épreuve : donnez des ordres à vos alliés en temps réel, tout en frappant de votre lame des hordes entières d’ennemis. Certains éléments stratégiques issus de Fire Emblem: Three Houses feront un retour très apprécié.

Edelgard, Dimitri et Claude, leaders des trois puissantes maisons de l’Académie des officiers, sont aussi de retour, accompagnés de leurs nombreux disciples aux personnalités variées. Avant de vous jeter dans la bataille, explorez le campement, liez-vous d’amitié avec vos alliés durant les entraînements et les repas et participez à des conversations enrichissantes. En renforçant vos liens, les alliés partageront des histoires personnelles et déverrouilleront de nouvelles capacités pouvant inverser le cours des batailles.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Rivalités (Nintendo Switch) 21/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La Nintendo Switch s'apprête à accueillir un nouveau Fire Emblem ce vendredi 24 Juin. Vous n'êtes pas sans savoir qu’il ne s'agit pas d’un tactical RPG comme la plupart des opus de la série, mais bien d’un musou à l’instar de Fire Emblem Warriors, sortis en septembre 2017.De plus, il est intéressant de souligner qu’ une démo est dors et déjà disponible sur l’eShop et qu’elle permet de transférer votre avancée une fois le jeu complet en votre possession.On vous remet aussi une petit photo de son collector car il n’y a pas de raison de s’en priver :