Quelques vidéos de comparaison pour Sonic Origins

Sonic Origins: Speed Strats - Sonic the Hedgehog 22/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sonic Origins Graphics Comparison (New vs Genesis Classics) 22/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sonic Origins Music Comparison - What Sonic 3 Tracks Were Replaced? 22/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans 24h, Sonic Origins débarquera sur Nintendo Switch. Pour ceux ayant raté l'information, il s'agit d'une compilation anniversaire incluant quatre jeux phares de la saga : Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic & Knuckles et Sonic CD.Ces jeux seront jouables dans différents modes : du plus rétro au plus "moderne" avec un mode Anniversaire ayant remasterisé les graphismes pour les adapter aux écrans 16:9.Avant sa sortie, SEGA a diffusé une nouvelle vidéo qui présente cette fois-ci le contenu du premier jeu Sonic, au sein de la compilation Sonic Origins :Cette vidéo est l'occasion pour GameXplain de faire une vidéo comparative entre la version Sonic Origins du tout premier jeu Sonic, et les multiples adaptations sorties au fil des annéesUne ultime vidéo comparative revient cette fois-ci sur les musiques du jeu qui seront différentes des jeux d'origine :Rendez-vous ce jeudi pour découvrir Sonic Origins sur Nintendo Switch !